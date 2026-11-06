Cuenta de Kbeto Zuleta reaparece con emotivo mensaje tras accidente: “Gracias de corazón”

A través de las redes sociales oficiales del cantante vallenato Kbeto Zuleta, su familia emitió un comunicado público dirigido a sus seguidores y a la ciudadanía en general. En el mensaje, los allegados al artista expresaron su gratitud por las manifestaciones de solidaridad recibidas desde el pasado 26 de octubre de 2026, día en el que el bus de la agrupación sufrió un grave accidente sobre el río Ariguaní.

Alina Lozano arremetió contra Jim Velásquez tras su separación y confesó lo mal que la pasó: “Tengo mucha rabia”

“A toda Colombia, gracias de corazón por sus oraciones, por estar pendientes de KBeto y por cada mensaje de cariño que nos han hecho llegar. Sentir el apoyo de tantas personas en cada rincón del país nos llena de gratitud y esperanza. Gracias por acompañarnos y mantener a KBeto presente en sus oraciones. Familia Zuleta”, se puede leer en la publicación en la cuenta de Instagram del cantante.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 26 de octubre, cuando la agrupación regresaba hacia Valledupar tras haber cumplido un compromiso musical en Sincelejo.

El bus en el que se desplazaban cayó desde el puente que cruza el río Ariguaní, en el tramo vial que conecta a El Difícil (Magdalena) con Bosconia (Cesar).

Como consecuencia del fuerte impacto, perdieron la vida el guitarrista Harold Santana y el corista Geovanny Lobo. Ambos músicos habían participado horas antes en la presentación del conjunto y fueron despedidos por sus familiares, allegados y colegas de la música vallenata en la capital del Cesar.

Tras ser atendido inicialmente en el departamento del Cesar, Kbeto fue trasladado el 28 de octubre a la Clínica Iberoamérica en Barranquilla para recibir manejo especializado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Según la información médica divulgada en días posteriores, el equipo de especialistas tuvo que realizarle la amputación de la pierna izquierda. Asimismo, el artista sufrió una contusión pulmonar con insuficiencia respiratoria que requirió intubación y soporte ventilatorio mecánico.

La evolución del cantante ha mostrado signos desfavorables y favorables de manera progresiva. El 31 de octubre, su hermano Héctor Arturo Zuleta García confirmó a medios locales que los médicos habían logrado retirarle la ventilación mecánica.

Posteriormente, el médico Jorge Mario Córdoba, quien participó en la atención del artista, mostró en un video publicado en redes sociales que, al recobrar el conocimiento, la primera inquietud de Kbeto fue consultar por el estado de sus compañeros de agrupación.

La dimensión del accidente y la gravedad de la condición de Kbeto llevaron a su padre, el reconocido intérprete vallenato Poncho Zuleta, a suspender temporalmente sus compromisos profesionales.

El 5 de noviembre, el cantante anunció públicamente su retiro temporal de los escenarios para acompañar a su hijo en el proceso asistencial.

Juan Camilo Merlano le dice adiós a Noticias Caracol en EE. UU. y mostró a su sucesora al aire: “En mejores manos no puede quedar”

En el comunicado, Poncho Zuleta explicó que recibió una incapacidad médica de 21 días, por lo que las presentaciones que tenía programadas serán reubicadas en nuevas fechas. El artista también envió un mensaje de condolencias y solidaridad a las familias de los músicos fallecidos.

La recuperación de Kbeto Zuleta continuará en el centro médico de Barranquilla, donde los especialistas mantienen un monitoreo constante sobre su evolución clínica.