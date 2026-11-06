Eva Rey contó que se separó de Matías Gaviria, hermano de Alejandro Gaviria, y reveló decisión: “La casa era de él”

La trayectoria de Eva Rey en el periodismo colombiano le ha permitido posicionarse como una de las comunicadoras españolas con mayor reconocimiento en el país. A lo largo de su carrera, ha participado en diferentes proyectos televisivos y digitales que le han dado visibilidad ante el público.

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Su recorrido profesional incluye espacios de medios como RCN y NTN24, así como formatos como Sin evasivas, Descárate sin evadir y Eva lo sabe. También tuvo la oportunidad de trabajar junto al periodista Yamid Amat, una experiencia que hizo parte de su camino en los medios nacionales.

Sin embargo, mientras su faceta profesional permanecía expuesta al público, Eva Rey procuraba mantener los detalles de su vida sentimental lejos de los reflectores. Esa reserva cambió en 2020, cuando anunció que estaba embarazada. La noticia generó comentarios, especialmente después de que reconociera que inicialmente había considerado interrumpir el embarazo.

Finalmente, decidió convertirse en madre de Lía. Con el tiempo también se conoció la historia de amor que construyó con el colombiano Matías Gaviria, hermano de Alejandro Gaviria, con quien formó una familia y se trasladó a Medellín, ciudad en la que estableció su hogar.

Sin embargo, a lo largo de 2026, Eva Rey no volvió a tocar el tema amoroso con el paisa, por lo que muchos se preguntaron si había pasado algo. En medio de entrevistas reveló que estaba sola, sin profundizar o confirmar.

No obstante, en un clip que subió a su cuenta de Instagram, la española contó que se separó de Matías Gaviria, iniciando una vida sola junto a su hija. Ambas se mudaron y cambiaron todo, reiniciando la realidad.

“Este año ha estado un poquito complicado, en enero se murió mi madre. Llegué a Colombia, y algo que no les había contado, es que en febrero hice las maletas y me fui de la casa, me separé. Pero mira las cosas que tiene la vida... me separo, como la casa era de él y me tocó irme a mí, me compré un apartamento espectacular. Me llevó tiempo, pero me lo compré”, contó

“Después de cuatro meses de andar de Airbnb y con una maleta colgando en casa de amigas, la logré. Pero no solo la casa era de él, el coche también”, agregó.

Aunque contó que una marca le regaló un vehículo en medio de esta transformación que atravesaba, la famosa le metió un poco de humor.

“Es decir, me separo y tengo casa nueva, coche nuevo... el que me voy a disfrutar con Lía, con mis amigas, con la soltería y la vagabundería”, concluyó.