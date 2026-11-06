¿Dónde está la nueva estatua de Blessd? La escultura gigante que busca convertirse en atractivo turístico de Medellín

Medellín tiene un nuevo atractivo que promete llamar la atención de los seguidores de la música urbana y de quienes recorren sus barrios. Se trata de una enorme escultura de Blessd que comenzó a instalarse en Barrio Antioquia, un sector que tiene un significado especial para el cantante y su equipo de trabajo.

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La figura, que alcanza aproximadamente siete metros de altura, reproduce algunos de los rasgos más reconocibles del artista: su cabello azul y los brazos levantados.

La estructura está ubicada en la parte superior del edificio de Dímelo Jara Company, empresa liderada por Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara y representante del intérprete paisa.

El proyecto lleva por nombre Tour del Bendito y tendrá su presentación oficial el sábado 7 de noviembre, una fecha que coincide con el cumpleaños de Jaramillo.

Estatua de Blessd en Medellín! Foto: Cortesía

La iniciativa surgió de la intención de ambos amigos de rendir homenaje al lugar donde comenzaron a construir sus sueños y donde dieron sus primeros pasos en la industria de la música.

Antes de alcanzar el reconocimiento que tienen actualmente, Blessd y Dímelo Jara recorrían diferentes colegios buscando oportunidades para mostrar su talento. Ahora, con una carrera consolidada, quieren devolver parte de ese impulso al sector que hizo parte de su historia.

La ubicación de la escultura tampoco fue elegida al azar. Barrio Antioquia tiene las instalaciones de Dímelo Jara Company, organización que ha acompañado el crecimiento artístico del cantante y que también ha expandido sus actividades hacia otros negocios.

Estatua de Blessd, en Medellín. Foto: Cortesía

Con esta apuesta, esperan que la figura se convierta en un punto de referencia para los admiradores de Blessd, atraiga visitantes y ayude a dinamizar los establecimientos comerciales de la zona.

Para desarrollar la obra, los artistas trabajando con D3House, compañía colombiana especializada en impresión 3D y liderada por Aleja3D. El equipo estuvo encargado de todo el proceso creativo y técnico, desde los primeros diseños digitales hasta la fabricación y posterior instalación.

La construcción tomó cerca de un mes y utilizó filamento PET-G como material principal. Este trabajo también busca mostrar las posibilidades de la tecnología desarrollada por empresas nacionales para crear piezas artísticas de gran formato.

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Más allá de convertirse en una imagen llamativa del paisaje de Medellín, Tour del Bendito tiene una intención que va más allá de lo visual: mantener presentes las raíces del cantante y proyectar Barrio Antioquia hacia nuevos públicos.

Así, Blessd y Dímelo Jara buscan que el reconocimiento conseguido fuera de su barrio también se traduzca en oportunidades para la comunidad que los vio comenzar.