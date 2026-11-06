Shakira reapareció en Barranquilla junto a su padre: las imágenes que despertaron preocupación por William Mebarak

La preocupación por la salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a causar interés en los fanáticos y seguidores de la barranquillera después de que la cantante fuera captada en la ciudad acompañándolo durante una salida. Las imágenes, que se viralizaron en las últimas horas, muestran a la artista muy pendiente del estado de salud de su padre.

Preocupación por salud del papá de Shakira: la cantante habría viajado de urgencia a Barranquilla

En las fotos difundidas por Zona Cero se puede ver a Shakira caminando junto a su padre, quien tiene 95 años, y que iba en una silla de ruedas. Ella se quedó a su lado, tomándolo de su mano mientras un grupo de profesionales de la salud se encargaba de asistirlo durante el recorrido.

La aparición de Shakira se dio pocos días después de que medios internacionales informaran sobre una nueva hospitalización de William Mebarak en su ciudad natal.

Esta noticia causó inquietud entre los admiradores de la cantante, quienes han seguido de cerca los problemas médicos que el empresario y escritor ha enfrentado durante los últimos años.

Aunque las fotos permiten confirmar que Shakira está acompañando a su padre en Barranquilla, hasta ahora no se conocen detalles oficiales sobre las razones que motivaron su reciente atención médica.

Ni la cantante ni sus familiares han entregado información específica sobre su condición actual.

La salud de William Mebarak ha requerido cuidados especializados en diferentes oportunidades. En 2024, por ejemplo, atravesó un complicado episodio de neumonía que obligó su ingreso a una unidad de cuidados intensivos (UCI).

También ha tenido que someterse a procedimientos relacionados con la hidrocefalia, una condición que afecta la acumulación de líquido en el cerebro.

A esos antecedentes se sumó otro episodio reportado en mayo de este año, cuando presentó un cuadro isquémico que terminó en una nueva hospitalización. Desde entonces, su recuperación ha estado acompañada por el apoyo de sus seres queridos.

Para Shakira, su padre es una de las figuras más importantes de su vida. En diferentes momentos de su carrera, la cantante ha mencionado la influencia que tuvo William en su formación personal y artística, además del respaldo que recibió cuando apenas comenzaba a abrirse camino en la música.

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Por esa razón, que Shakira esté en Barranquilla no pasa inadvertido y es muy especial. En distintas ocasiones ha reorganizado sus compromisos para quedarse cerca de su familia cuando su padre ha atravesado dificultades de salud.

Por ahora, se desconoce si William continúa bajo observación médica o cuál es su evolución. Mientras se conocen nuevos detalles, Shakira permanece cerca de él, acompañándolo en este momento de quebranto.