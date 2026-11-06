Johanna Fadul mostró el procedimiento al que se sometió para quedar embarazada; junto a su esposo tomaron importante decisión

Después de años de incertidumbre y de atravesar una de las experiencias más dolorosas de su vida, Johanna Fadul pudo acercarse al sueño de volver a ser mamá. La actriz decidió compartir públicamente cómo fue el tratamiento que realizó junto a Juanse Quintero para conseguir el embarazo que tanto habían esperado.

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La noticia despertó una oleada de reacciones, mensajes de felicitación, especialmente porque sus seguidores conocen parte de las dificultades que enfrentó la pareja después de la pérdida de sus gemelas.

Esta vez, Fadul quiso mostrar que detrás de la buena noticia hubo procedimientos médicos, decisiones importantes y mucha esperanza.

En un video publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de seis millones de seguidores, Johanna recopiló imágenes de diferentes etapas del proceso.

El video permitió conocer que el 20 de octubre de 2025 comenzó una fase fundamental: la extracción de sus óvulos y del esperma de su esposo para avanzar con un procedimiento de reproducción asistida.

La pareja tuvo que seguir varias indicaciones médicas antes de llegar al momento que más ilusión les daba, el de conocer el embrión que sería transferido. Aunque tenían la posibilidad de saber desde entonces si sería niño o niña, prefirieron mantener esa sorpresa para después.

Las imágenes también mostraron la transferencia embrionaria, un instante que representó un paso importante para los dos. Juanse, por su parte, dejó ver la emoción que sentía y elevó una oración para pedir que el embarazo pudiera desarrollarse sin complicaciones.

La actriz acompañó el video con unas palabras que reflejaron lo que significó esta espera para su familia: “Hay milagros que comienzan mucho antes de hacerse realidad, comienzan con una oración, un sueño y una corazón que nunca pierde la fe”.

Para llegar hasta este punto no había sido sencillo. Después del fallecimiento de sus gemelas, Johanna enfrentó dificultades de salud que afectaron sus posibilidades de quedar embarazada nuevamente.

Según la información que se compartió, dejó de tener su periodo menstrual y los especialistas encontraron cicatrices en su útero, además de otras afecciones que complicaban el proceso.

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Por esta razón, la noticia tiene un significado especial para la pareja, que tuvo que buscar opciones y mantener la esperanza durante años.

Los mensajes de sus seguidores no tardaron en aparecer, con muestras de cariño y admiración por la fortaleza que ambos han tenido. Aunque todavía quedan detalles por conocer, Johanna y Juanse han dejado ver su felicitad por esta nueva etapa y anticiparon que seguirán compartiendo momentos de esta experiencia con quienes han acompañado su historia.