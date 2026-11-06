Nana Calistar lanza sus predicciones para este 6 de noviembre: celos, reencuentros y noticias que podrían cambiar el día

Para este viernes, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de Nana Calistar para este viernes, 6 de noviembre de 2026
- Aries
“Si alguien necesita esconderte para verte, revisa si ese lugar te conviene. Un proyecto podría acercarse a su confirmación: comprueba los detalles antes de celebrar. Una noticia familiar o un mensaje bonito puede devolverte las ganas de fiesta”.
- Tauro
“Ese sueño necesita investigación y decisiones presentes. Compara oportunidades laborales y no confundas sentirte atendido con estar enamorado. Un viaje podría tomar forma: deja espacio para disfrutar, que vacacionar tampoco es concurso de agotamiento”.
TAURO – 06 DE NOVIEMBRE DEL 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) November 6, 2026
Ese sueño necesita investigación y decisiones presentes. Compara oportunidades laborales y no confundas sentirte atendido con estar enamorado. Un viaje podría tomar forma: deja espacio para disfrutar, que vacacionar tampoco es concurso de…
- Géminis
“Una limpieza puede devolverte objetos y ganas de retomar algo pendiente. En el amor, reconoce si buscas diversión o una relación. Y aguas con los celos: una fotografía necesita contexto, no veinte capturas y una investigación de vecindad”.
- Cáncer
“Alguien podría recordarte que todavía tienes ganas de enamorarte. Disfruta conocer sin perder tu personalidad. Si tienes pareja, propón algo distinto; para quedarse de adorno ya está el florero. También recupera una actividad que te dé gusto hacer por ti”.
CÁNCER – 06 DE NOVIEMBRE DEL 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) November 6, 2026
Alguien podría recordarte que todavía tienes ganas de enamorarte. Disfruta conocer sin perder tu personalidad. Si tienes pareja, propón algo distinto; para quedarse de adorno ya está el florero. También recupera una actividad que te dé gusto…
- Leo
“Bájale al estrés y súbele a la constancia. En el amor, pregunta antes de sacar conclusiones y no aceptes flores como respuesta a una mentira. Tu proyecto necesita que empieces: menos conferencia de prensa y más manos a la obra”.
- Virgo
“Cuida tus proyectos sin pensar que todo mundo te envidia. Si vuelve un ex, revisa qué cambió además de su foto de perfil. Podrías conocer a alguien interesante, pero no confundas tener opciones con repartir besos como muestras de supermercado”.
VIRGO – 06 DE NOVIEMBRE DEL 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) November 6, 2026
Cuida tus proyectos sin pensar que todo mundo te envidia. Si vuelve un ex, revisa qué cambió además de su foto de perfil. Podrías conocer a alguien interesante, pero no confundas tener opciones con repartir besos como muestras de supermercado…
- Libra
“Una oportunidad profesional merece preparación, y una amistad podría despertarte otras ganas. Disfruta el coqueteo sin anunciar noviazgo por un arrimón. Si extrañas a alguien querido, recuerda también lo bonito que dejó en tu vida”.
- Escorpio
“No le regales todo el día a una indirecta. Revisa documentos y pertenencias antes de salir, y observa qué viene a pedir esa amistad que reaparece. En la pasión hay posibilidades: se vale gratinar, con ganas mutuas, protección y condiciones claras”.
ESCORPIO – 06 DE NOVIEMBRE DEL 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) November 6, 2026
No le regales todo el día a una indirecta. Revisa documentos y pertenencias antes de salir, y observa qué viene a pedir esa amistad que reaparece. En la pasión hay posibilidades: se vale gratinar, con ganas mutuas, protección y condiciones…
- Sagitario
“Marca el alto a las bromas que te lastiman, sin usar secretos como armas. Revisa bien una compra antes de pagar y administra cualquier ingreso extra. Tu entusiasmo merece mejores planes que pasarse la tarde compitiendo en un concurso de hocicones”.
- Capricornio
“Acércate a tu familia sin cargar con todas sus decisiones. Una propuesta laboral puede entusiasmarte: confirma condiciones antes de renunciar. Recibe el cariño sin sentirte endeudado y recuerda que una fiesta sin invitación no decide cuánto vales”.
CAPRICORNIO – 06 DE NOVIEMBRE DEL 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) November 6, 2026
Acércate a tu familia sin cargar con todas sus decisiones. Una propuesta laboral puede entusiasmarte: confirma condiciones antes de renunciar. Recibe el cariño sin sentirte endeudado y recuerda que una fiesta sin invitación no decide cuánto…
- Acuario
“Permite que una tarde tranquila siga tranquila, sin inventarle pleito. Habla de lo que te incomoda y cuida tu descanso. Una salida cercana puede animarte. Si sueñas una traición, no despiertes reclamando: tu pareja ni café ha tomado para defenderse”.
- Piscis
“Desaparecer para que te extrañen puede salirte al revés. Pide cariño sin provocar celos y escucha consejos sin entregar tus decisiones. Comprenderás algo del pasado con otros ojos: deja de regañarte por lo que entonces todavía no sabías”.
PISCIS – 06 DE NOVIEMBRE DEL 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) November 6, 2026
Desaparecer para que te extrañen puede salirte al revés. Pide cariño sin provocar celos y escucha consejos sin entregar tus decisiones. Comprenderás algo del pasado con otros ojos: deja de regañarte por lo que entonces todavía no sabías ……