Nana Calistar lanza sus predicciones para este 6 de noviembre: celos, reencuentros y noticias que podrían cambiar el día

Para este viernes, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Horóscopo de Nana Calistar hoy, 5 de noviembre: los signos que deberán poner límites, cuidar su dinero y desconfiar

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este viernes, 6 de noviembre de 2026

Aries

“Si alguien necesita esconderte para verte, revisa si ese lugar te conviene. Un proyecto podría acercarse a su confirmación: comprueba los detalles antes de celebrar. Una noticia familiar o un mensaje bonito puede devolverte las ganas de fiesta”.

Tauro

“Ese sueño necesita investigación y decisiones presentes. Compara oportunidades laborales y no confundas sentirte atendido con estar enamorado. Un viaje podría tomar forma: deja espacio para disfrutar, que vacacionar tampoco es concurso de agotamiento”.

Géminis

“Una limpieza puede devolverte objetos y ganas de retomar algo pendiente. En el amor, reconoce si buscas diversión o una relación. Y aguas con los celos: una fotografía necesita contexto, no veinte capturas y una investigación de vecindad”.

Cáncer

“Alguien podría recordarte que todavía tienes ganas de enamorarte. Disfruta conocer sin perder tu personalidad. Si tienes pareja, propón algo distinto; para quedarse de adorno ya está el florero. También recupera una actividad que te dé gusto hacer por ti”.

Leo

“Bájale al estrés y súbele a la constancia. En el amor, pregunta antes de sacar conclusiones y no aceptes flores como respuesta a una mentira. Tu proyecto necesita que empieces: menos conferencia de prensa y más manos a la obra”.

Virgo

“Cuida tus proyectos sin pensar que todo mundo te envidia. Si vuelve un ex, revisa qué cambió además de su foto de perfil. Podrías conocer a alguien interesante, pero no confundas tener opciones con repartir besos como muestras de supermercado”.

Libra

“Una oportunidad profesional merece preparación, y una amistad podría despertarte otras ganas. Disfruta el coqueteo sin anunciar noviazgo por un arrimón. Si extrañas a alguien querido, recuerda también lo bonito que dejó en tu vida”.

Escorpio

“No le regales todo el día a una indirecta. Revisa documentos y pertenencias antes de salir, y observa qué viene a pedir esa amistad que reaparece. En la pasión hay posibilidades: se vale gratinar, con ganas mutuas, protección y condiciones claras”.

Sagitario

“Marca el alto a las bromas que te lastiman, sin usar secretos como armas. Revisa bien una compra antes de pagar y administra cualquier ingreso extra. Tu entusiasmo merece mejores planes que pasarse la tarde compitiendo en un concurso de hocicones”.

Capricornio

“Acércate a tu familia sin cargar con todas sus decisiones. Una propuesta laboral puede entusiasmarte: confirma condiciones antes de renunciar. Recibe el cariño sin sentirte endeudado y recuerda que una fiesta sin invitación no decide cuánto vales”.

Acuario

“Permite que una tarde tranquila siga tranquila, sin inventarle pleito. Habla de lo que te incomoda y cuida tu descanso. Una salida cercana puede animarte. Si sueñas una traición, no despiertes reclamando: tu pareja ni café ha tomado para defenderse”.

Piscis

“Desaparecer para que te extrañen puede salirte al revés. Pide cariño sin provocar celos y escucha consejos sin entregar tus decisiones. Comprenderás algo del pasado con otros ojos: deja de regañarte por lo que entonces todavía no sabías”.