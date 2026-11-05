Lista de equipos clasificados y eliminados en la Liga BetPlay, de cara a la fecha 18: aún hay cupos

Este viernes, 6 de noviembre, arranca la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-ll. La jornada se jugará hasta el lunes, 9 de noviembre, y dictará un panorama oficial para lo que se peda definir en la última jornada (19).

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Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay, de cara a la fecha 18

Atlético Nacional es líder de la Liga BetPlay 2026-ll con 36 puntos en 17 partidos jugados. Segundo asoma América de Cali con 35 unidades, y Deportivo Cali es tercero con 33 puntos. Todos los equipos, del primero al 20, ya están al día en juegos disputados (17).

Atlético Bucaramanga (29 puntos), Independiente Santa Fe (28 puntos), Millonarios (27 puntos), Independiente Medellín (26 puntos) y Águilas Doradas (25 puntos) cierran, parcialmente, el grupo de los ocho.

Fuera de las zonas de clasificación, pero aún peleando por entrar, asoman Once Caldas, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, Internacional de Bogotá y Llaneros.

Los tes coleros de la tabla de posiciones son Deportivo Pasto, Jaguares de Córdoba (ya descendido) y Fotaleza.

Lista de equipos que oficialmente ya clasificaron a cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-ll

De cara a la fecha 18 de la Liga BetPlay, hay tres equipos ya clasificados a los cuadrangulares finales:

Atlético Nacional (36 puntos)

América de Cali (35 puntos)

Deportivo Cali (33 puntos)

¿Por qué ya están clasificados? Porque el noveno, Once Caldas, que tiene 24 puntos, ya no los puede alcanzar en las dos fechas que faltan por jugar (18 y 19, seis puntos en disputa).

Atlético Nacional, líder y ya clasificado a cuadrangulares finales en Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Lista de equipos que aún deben asegurar su clasificación

Atlético Bucaramanga (29 puntos)

Independiente Santa Fe (28 puntos)

Millonarios (27 puntos)

Independiente Medellín (26 puntos)

Águilas Doradas (25 puntos)

Están parcialmente dentro de los ocho, pero aún matemáticamente deben ratificar su estancia.

Millonarios aún debe asegurar su clasificación a cuadrangulares. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Lista de equipos que aún están vivos matemáticamente

Once Caldas (24 puntos)

Cúcuta Deportivo (24 puntos)

Deportes Tolima (23 puntos)

Internacional de Bogotá (20 puntos)

Llaneros FC (20 puntos)

Si suman los seis puntos en las dos fechas que les quedan (18 y 19), pero dependiendo de los resultados de los que están clasificando, aún podrían entrar.

Once Caldas, de los pocos equipos que pelean tanto en Liga como en Copa BetPlay. Foto: Colprensa

Lista de equipos oficialmente eliminados de la Liga BetPlay 2026-ll de cara a la fecha 18

Alianza Valledupar (18 puntos)

Deportivo Pereira (17 puntos)

Junior de Barranquilla (16 puntos)

(16 puntos) Boyacá Chicó (16 puntos)

Deportivo Pasto (15 puntos)

Jaguares de Córdoba (13 puntos)

Fortaleza (12 puntos)

Junior de Barranquilla, actual bicampeón de Colombia, acabó siendo la decepción del semestre por su prematura eliminación. Foto: Colprensa

Así sumen los seis puntos que les quedan por jugar, no alcanzarán al octavo, que tiene 25 puntos.