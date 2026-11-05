Capitán de Paraguay rompe el silencio: habla de Santiago Peña, el escándalo UENO Bank y asegura que son “víctimas”

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo en medio de la profunda crisis política y financiera que sacude al país sudamericano por el caso Ueno Bank. Importantes figuras de su propio partido no titubearon y le retiraran su respaldo y ahora se suman las presiones para impulsar un juicio político en su contra.

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Cientos de personas salieron a protestar por segunda noche consecutiva en Asunción y se registraron choques con la policía, que respondió con gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlas. La crisis en Paraguay va en aumento, el presidente da un paso al costado y Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja publicó un comunicado de prensa.

Gustavo Gómez es una insignia del fútbol paraguayo y está en los libros de historia de la selección nacional. Es una voz de mando en el camerino y un ejemplo para muchos de la Sub 20. Sacó un momento de la concentración en Sao Paulo y se refirió a la crisis que azota a su país.

festejo de Gustavo Gómez de Paraguay al eliminar a Alemania. Foto: FIFA

Actualmente, Gustavo Gómez es defensa central del Palmeiras de Brasil y se alista para disputar la final de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata en Montevideo. Deja claro que habla por todo el equipo paraguayo y aseguró que también son “víctimas” de esta crisis y que están con el pueblo.

“Como paraguayos antes que futbolistas, sentimos la necesidad de hablarles con el corazón abierto y sin vueltas, ante la crisis financiera que está golpeando a nuestro país”, comenzó diciendo.

Comunicado de Gustavo Gómez

“Nos duele profundamente. Nos duele ver a miles de familias atravesando angustia, incertidumbre y preocupación. Ver a nuestra gente preocupada por llegar a fin de mes, por el trabajo, por el futuro de sus hijos. Detrás de cada número hay personas, hay familias, hay sueños y hay toda una vida de esfuerzo que merece respeto.

Comunicado de Gustavo Gómez Foto: Redes sociales

Queremos que sepan algo con claridad: nosotros también fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchísimas familias paraguayas. Compartimos la misma indignación, la misma preocupación y el mismo dolor que hoy afecta a tantos compatriotas.

Comunicado de Gustavo Gómez Foto: Redes sociales

Nuestra prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora. Aquellos que tenían los ahorros de toda su vida invertidos ahí. Las personas de menores recursos que hoy están en total vulnerabilidad. Ellos son quienes más apoyo necesitan y quienes deben estar en primer lugar ante cualquier medida que se tome”.

Santiago Peña da un paso al costado

Con pancartas que decían “juicio político a Santi Peña”, los ahorradores reclamaban poder retirar su dinero tras el colapso de Ueno Bank, uno de los principales bancos de Paraguay, que dejó a casi tres millones de personas sin acceso a sus depósitos.

Peña anunció su renuncia después de que su propio partido le retirara el apoyo en el Congreso por esta situación.

El jefe de Estado sostuvo que su salida trata de evitar que la crisis política y financiera siga afectando a las instituciones democráticas y a la sociedad paraguaya.

“Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, manifestó.

Crisis financiera en Paraguay

La crisis estalló después de que el Banco Central de Paraguay tuviera que intervenir a Ueno Bank, al detectar que su capital había caído por debajo de los niveles mínimos que exige la ley del país.

La entidad privada tenía cerca de tres millones de clientes (casi el 60 % del país) y administraba importantes recursos públicos, incluidos fondos relacionados con el sistema de pensiones y salud.

El caso tiene efecto en el presidente Peña por cuenta de sus vínculos empresariales con el grupo propietario de la entidad, pues el mandatario fue accionista de Grupo Vázquez, matriz de Ueno, hasta marzo de 2025.

Esto alimenta los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la supervisión del banco. La Fiscalía de Paraguay ya avanza en una investigación formal por lo ocurrido y las protestas en Asunción continúan.