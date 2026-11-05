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Presidente de Paraguay dice que se presentará a juicio político mientras miles de manifestantes piden su destitución

Los manifestantes protestan con pancartas y al grito de “Fuera Santi Peña, que devuelvan la plata”.

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Redacción Mundo
5 de noviembre de 2026 a las 8:01 p. m.
Santiago Peña, presidente de Paraguay.
Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: Getty Images

El presidente paraguayo, Santiago Peña, dijo que se presentará ante el Senado para enfrentar el juicio político en su contra, en medio de una crisis bancaria y protestas que lo llevaron a presentar su renuncia, todavía en suspenso.

El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó el avance del juicio político con 78 votos y remitió el proceso al Senado.
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“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió en X el mandatario.

“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, dijo.

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas”, agregó el presidente.

Miembros del Senado convocaron una sesión extraordinaria para la noche de este jueves para constituir las autoridades del juicio y a otra para la mañana de mañana, viernes, para comenzar con el proceso con la presencia de Peña.

Miles de manifestantes se concentran en las afueras del Congreso de Paraguay, en Asunción, en apoyo al juicio de destitución de Peña, a quien responsabilizan de la crisis bancaria que congeló los depósitos de tres millones de personas, casi la mitad de la población.

Los manifestantes protestan con pancartas y al grito de “Fuera Santi Peña, que devuelvan la plata”, según observó un periodista de la AFP.

La policía estima en unas 5.000 las personas que se congregan en inmediaciones del Congreso, donde se han registrado choques entre los jóvenes y la fuerza pública.

El juicio parlamentario se ha desencadenado después de que la sesión bicameral destinada a votar la renuncia presentada horas antes por Peña quedara estancada tras el abandono del hemiciclo por parte de los diputados del oficialista Partido Colorado.

La crisis viene motivada por la intervención de Ueno Bank, cuya quiebra de liquidez ha congelado los fondos de miles de depositantes y pensionistas.

Mientras en el interior del recinto Núñez ha garantizado que la hoja de ruta parlamentaria busca dar paso a medidas legislativas que beneficien a los ahorristas afectados, en las inmediaciones de la Plaza de Armas cientos de manifestantes siguieron en directo las alternativas de la sesión.

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