Presidente de Paraguay dice que se presentará a juicio político mientras miles de manifestantes piden su destitución

El presidente paraguayo, Santiago Peña, dijo que se presentará ante el Senado para enfrentar el juicio político en su contra, en medio de una crisis bancaria y protestas que lo llevaron a presentar su renuncia, todavía en suspenso.

Senadores de Paraguay se plantan contra la renuncia presidencial: buscan que sea destituido a través de un juicio político

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió en X el mandatario.

“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, dijo.

Queridos compatriotas: Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo. Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas”, agregó el presidente.

Miembros del Senado convocaron una sesión extraordinaria para la noche de este jueves para constituir las autoridades del juicio y a otra para la mañana de mañana, viernes, para comenzar con el proceso con la presencia de Peña.

Miles de manifestantes se concentran en las afueras del Congreso de Paraguay, en Asunción, en apoyo al juicio de destitución de Peña, a quien responsabilizan de la crisis bancaria que congeló los depósitos de tres millones de personas, casi la mitad de la población.

Los manifestantes protestan con pancartas y al grito de “Fuera Santi Peña, que devuelvan la plata”, según observó un periodista de la AFP.

🔴 #AHORA | Jóvenes y ahorristas mantienen las protestas en el centro de Asunción, Paraguay, exigiendo la devolución total de los fondos de 3.000.000 de afectados por Ueno Bank y los US$ 355M del IPS, tras la renuncia del presidente Santiago Peña. https://t.co/yq8SDSQF0W — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 6, 2026

La policía estima en unas 5.000 las personas que se congregan en inmediaciones del Congreso, donde se han registrado choques entre los jóvenes y la fuerza pública.

El juicio parlamentario se ha desencadenado después de que la sesión bicameral destinada a votar la renuncia presentada horas antes por Peña quedara estancada tras el abandono del hemiciclo por parte de los diputados del oficialista Partido Colorado.

La crisis viene motivada por la intervención de Ueno Bank, cuya quiebra de liquidez ha congelado los fondos de miles de depositantes y pensionistas.

🔴 #AHORA | La Policía reprime a manifestantes en Asunción, Paraguay, durante las protestas que exigen un juicio político contra el presidente Santiago Peña por la crisis de la entidad financiera Ueno. https://t.co/i5XLzsIdBZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 5, 2026

Mientras en el interior del recinto Núñez ha garantizado que la hoja de ruta parlamentaria busca dar paso a medidas legislativas que beneficien a los ahorristas afectados, en las inmediaciones de la Plaza de Armas cientos de manifestantes siguieron en directo las alternativas de la sesión.