Senadores de Paraguay se plantan contra la renuncia presidencial: buscan que sea destituido a través de un juicio político

Senadores del Partido Colorado anunciaron que rechazarán la renuncia de Santiago Peña y respaldarán que el mandatario sea sometido a juicio político.

La posición busca impedir que el jefe de Estado abandone el cargo mediante una dimisión y evitar que conserve los fueros que tendría como expresidente y senador vitalicio.

El senador Gustavo Leite confirmó que su bancada acompañaría la postura de Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien también manifestó su respaldo al juicio político.

“Si el presidente Peña nos hace llegar su renuncia, seguiremos adelante con el trámite del juicio político”, aseguró el legislador, según declaraciones recogidas por ABC Color.

En la misma línea se pronunció Carlos Núñez Agüero, quien sostuvo que la dimisión debía ser rechazada. “Apoyar el juicio político, no la renuncia”, manifestó al explicar su posición.

El parlamentario también señaló que la Cámara Alta debía avanzar con el procedimiento para que Peña respondiera por los cuestionamientos relacionados con la crisis financiera de Ueno Bank.

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