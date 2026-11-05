Esto dijeron María Corina Machado y Edmundo González sobre ruta electoral para Venezuela desde Madrid

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia difundieron este 5 de noviembre la denominada Declaración de Madrid, un pronunciamiento sobre transición democrática de Venezuela, defendieron la convocatoria de elecciones presidenciales y reclamaron que la libertad y los derechos humanos sean condiciones fundamentales para la cooperación entre los países iberoamericanos.

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El documento fue presentado en el contexto de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, y contiene tres ejes principales: la solidaridad con España por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo; la defensa de la democracia en América Latina y la necesidad de establecer un calendario que permita recuperar el orden constitucional venezolano.

En su mensaje, ambos dirigentes expresaron sus condolencias al rey Felipe VI, a las autoridades españolas y, especialmente, a los familiares de las víctimas del siniestro ferroviario. También agradecieron la acogida que España ha brindado a cientos de miles de venezolanos que abandonaron su país durante los últimos años.

María Corina Machado durante la charla Debate: Venezuela hoy, y los posibles escenarios en el Hay Festival 2026 Foto: Hay Festival

La declaración también incluyó un reconocimiento a los acuerdos alcanzados durante la cumbre, particularmente en cooperación digital, movilidad académica y gestión de riesgos y desastres. Por otro lado, Machado y González cuestionaron que estos avances puedan considerarse suficientes si no existe un compromiso explícito con las libertades fundamentales.

Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento fue el planteamiento de una ruta electoral. Según el documento, la Secretaría de Estado de Estados Unidos habría señalado que, una vez designadas las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), proceso previsto para finales de 2026, debería declararse la falta absoluta del presidente y convocarse a elecciones en un plazo de seis meses.

Machado y González respaldaron esa propuesta y señalaron el 24 de julio, fecha del natalicio de Simón Bolívar, como una posible jornada electoral.

Consideraron que establecer un calendario permitiría dar certezas al proceso de transición y facilitaría la construcción de acuerdos políticos y sociales para la reconstrucción institucional del país.

La propuesta también contempla la renovación de las autoridades judiciales y electorales como pasos previos a la convocatoria presidencial.

María Corina Machado llegando a la Casa Blanca. Foto: AFP

No obstante, el pronunciamiento no presenta un calendario definitivo ni detalla los mecanismos para garantizar que estas etapas se desarrollen.

En cuanto a la cumbre, el encuentro iberoamericano permitió avanzar en iniciativas de cooperación digital, movilidad académica y reducción del riesgo de desastres. Sin embargo, los dirigentes venezolanos insistieron en que estos acuerdos deben estar acompañados de compromisos concretos con la democracia y los derechos fundamentales.

Otro de los mensajes centrales de la declaración fue la situación política de Cuba y Nicaragua. Los firmantes cuestionaron que estos países, junto con Venezuela, no tengan representación ciudadana en espacios regionales de diálogo y pidieron convertir las cumbres iberoamericanas en escenarios de defensa de los derechos humanos.

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Finalmente, Machado y González reiteraron su compromiso con la transición venezolana y agradecieron el respaldo internacional recibido. Como cierre, plantearon que Caracas sea la sede de la XXXII Cumbre Iberoamericana en 2030, bajo la expectativa de que para entonces Venezuela sea un país libre, soberano y democrático.