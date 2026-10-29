María Corina Machado regresa a Venezuela y promete dar la batalla por el futuro del país

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado regresó a su país después de permanecer cerca de 10 meses fuera del territorio nacional. Su reaparición el domingo, 25 de octubre de 2026, marcó un nuevo capítulo en la crisis política de Venezuela y abrió interrogantes sobre el papel que desempeñará en una eventual transición democrática.

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“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en su cuenta de X al confirmar su regreso. Posteriormente, la líder política manifestó su disposición de continuar trabajando por el futuro de sus compatriotas, con un mensaje que resumió su determinación: “Estamos aquí para darlo todo por Venezuela”.

La dirigente, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, reapareció inicialmente en el Santuario de la Divina Pastora, ubicado en Santa Rosa, estado Lara. Allí fue recibida por simpatizantes que se acercaron para saludarla, expresarle su respaldo y acompañarla durante su retorno. Las imágenes difundidas por su equipo mostraron abrazos, muestras de afecto y manifestaciones de apoyo.

Su regreso se produjo después de una prolongada ausencia. Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, y permaneció fuera del país mientras continuaba su actividad política.

Durante ese periodo, su situación estuvo marcada por dificultades para regresar y por la incertidumbre sobre las condiciones de seguridad que enfrentaría si volvía.

María Corina Machado. Foto: AFP

El retorno también fue confirmado por el excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, quien celebró la presencia de Machado en el territorio venezolano y aseguró que espera reunirse próximamente con ella.

González Urrutia sostuvo que su regreso representa una oportunidad para impulsar el proceso político de la oposición y avanzar hacia un país en el que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes.

El regreso ocurrió en un escenario político distinto al que dejó cuando salió del país. En enero de 2026, una operación militar estadounidense capturó al entonces presidente Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico.

Desde entonces, Delcy Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta, quedó al frente del Gobierno interino.

La administración estadounidense ha señalado que busca una transición política que permita celebrar elecciones creíbles. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington había comunicado previamente a las autoridades venezolanas que Machado debía poder regresar sin interferencias. Según explicó, el Gobierno interino respondió que la dirigente podía entrar al país.

Sin embargo, su retorno no significa que el proceso electoral esté resuelto. Todavía no existe una fecha oficial para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela y continúan las discusiones sobre la renovación de las instituciones judiciales y electorales. Para la oposición, estos cambios son fundamentales para garantizar condiciones de competencia política y recuperar la confianza en los resultados.

Este panorama plantea un desafío para Machado: convertir el respaldo de sus seguidores en una estrategia política capaz de reunir a diferentes sectores de la sociedad venezolana.

La dirigente prepara una gira nacional orientada a construir un acuerdo que permita impulsar una transición democrática y establecer una hoja de ruta compartida. Su regreso también ha despertado expectativas entre quienes consideran que su presencia en el país puede fortalecer la movilización opositora.

El futuro de esa estrategia dependerá de las negociaciones políticas, las garantías de seguridad y las condiciones que se establezcan para una eventual convocatoria electoral.

Por ahora, Machado vuelve a ocupar un lugar central en la discusión sobre el futuro de Venezuela. Su mensaje de compromiso con el país busca transmitir determinación en medio de un escenario incierto, mientras sus seguidores esperan que su regreso se traduzca en avances concretos hacia una apertura democrática.

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La principal incógnita será si la dirigente logrará transformar el entusiasmo generado por su llegada en acuerdos políticos duraderos. Mientras tanto, Venezuela continúa a la espera de definiciones sobre su calendario electoral y las garantías institucionales que determinarán el rumbo de los próximos meses.