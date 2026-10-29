Un gesto lleno de cariño y esperanza protagonizó Juan Pablo Chávez, un joven de 16 años que llegó hasta las afueras de la Clínica Iberoamérica, norte de Barranquilla, para enviarle un mensaje de apoyo al cantante vallenato Kbeto Zuleta, quien permanece en la unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de sufrir un accidente de tránsito.

Poncho Zuleta tomó decisión tras accidente de su hijo, Kbeto Zuleta

Acompañado de su papá y de su inseparable acordeón, el adolescente decidió tocar algunas canciones de su artista favorito y de los hermanos Zuleta, con la esperanza de transmitirle ánimo al cantante y a toda su familia en medio de este difícil momento.

Entre las canciones que entonó estuvo Mi hermano y yo, interpretada por Poncho Zuleta, padre de Kbeto, y escrita por su tío, Emiliano Zuleta.

Con sus notas musicales, este joven quiso demostrar que el cariño de sus seguidores sigue presente mientras el artista enfrenta esta dura prueba.

“A mí me duele saber esto porque realmente yo soy fanático de los hermanos Zuleta, de Kbeto. Y saber que está en UCI nos preocupa a mí y a toda la fanaticada, sabiendo que está grave”, dijo Juan Pablo.

Corista y guitarrista de la agrupación de Kbeto Zuleta fallecieron tras accidente en el río Ariguaní Foto: Redes sociales

El joven, oriundo de Baranoa y que vive junto a su familia en el corregimiento La Playa de Barranquilla, decidió ir a la clínica para enviarles un mensaje de esperanza a los seres queridos del cantante y demostrarle que sus seguidores esperan su recuperación.

Pese a la preocupación que tiene por el estado de salud del artista, Juan Pablo mantiene la fe en que podrá superar este difícil episodio y regresar a los escenarios para continuar compartiendo su música con el público que lo acompaña.

“Tengo fe en Dios de que sí va a seguir adelante y que va a salir de esto”, afirmó el adolescente, convencido de que la esperanza y las oraciones pueden acompañar a Kbeto en su recuperación.

El video de Kbeto Zuleta que hoy parte el corazón de sus seguidores: cantó junto a Poncho y dejó un recuerdo imborrable

SEMANA se abstiene de mostrar el video; sin embargo, para ver el video y escuchar las palabras que dijo el joven a Zona Cero.

Estado de salud de Kbeto Zuleta

Kbeto resultó herido en un accidente ocurrido durante la madrugada del lunes, cuando el bus en el que viajaba su agrupación se salió de la vía y cayó al río Ariguaní, en zona rural de Bosconia. El siniestro dejó dos integrantes fallecidos y cerca de 20 personas heridas, entre ellas el artista.

El cantante ingresó a la Clínica Iberoamérica la noche del martes, después de ser trasladado en un avión ambulancia desde Bosconia, Cesar, hasta Barranquilla.

Luego de llegar a la clínica, su papá hizo un llamado a los seguidores para que se unieran en oración por la salud de su hijo. “Quiero pedirles que oren por mi hijo, oren por mi hijo”, dijo el reconocido cantante vallenato antes de ingresar a la clínica.