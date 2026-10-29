La primera dama Ana Lucía Pineda compartió momento especial con adultos mayores en Antioquia: “Lo bonito que nos une”

El pasado miércoles, 28 de octubre, a cargo de Prosperidad Social, más de mil antioqueños recibieron transferencias del programa Colombia Mayor. De este momento llamó la atención que estuvo presente la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, y Tatiana Céspedes, la esposa del vicepresidente, José Manuel Restrepo.

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En las redes sociales oficiales de la esposa del Jefe de Estado y de Prosperidad Social, se publicó un video en el que se puede ver cómo Ana Lucía compartió un momento ameno moviéndose al ritmo de la música, rodeada de los adultos mayores y la directora de Prosperidad Social, Sandra Pérez.

En este post que aparece en ambas cuentas se puede leer un mensaje en el que se destaca que lo realmente importante es compartir momentos especiales con la gente, estar presentes y celebrar desde lo pequeño hasta lo grande.

“Lo bonito, bonito es compartir con nuestra gente. Es escuchar sus historias, compartir sonrisas y celebrar esos pequeños momentos que hacen la vida especial”, se lee inicialmente.

Además, destacan que en este Gobierno se trabaja día a día por buscar el bienestar de las personas, sobre todo de los adultos mayores: “En la Patria Milagro seguimos trabajando por el bienestar de nuestra gente, porque construir un país mejor también es reconocer todo lo bonito que nos une”.

Las mejorías que llegarían con el nuevo Gobierno

En este encuentro, la directora de Prosperidad social afirmó que, al entrar este Gobierno, encontraron inconvenientes con el presupuesto, pero de igual forma, mencionó que desde ya están trabajando para impulsar una ley de adición presupuestal que, de ser aprobada, llevaría a que más adultos mayores en el país se beneficien.

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“Hay una ley de adición presupuestal que está incluyendo la playa para poderles pagar; cuando el Congreso nos dé la plata, nosotros esperamos, el ideal es que el siguiente ciclo que paguemos lo paguemos doble, para que ustedes reciban su ciclo doble; eso es lo que queremos hacer, es lo que el presidente Abelardo quiere hacer”, aseguró.

En esta publicación, varias personas siguen destacando el labor de la primera dama, quien desde el primer día de inicio de este gobierno, ha mostrado su trabajo incansable en pro de la ciudadanía. “Me encanta esta primera dama, representa todo lo bueno de la mujer colombiana”; “Muy bonita Ana Lucía, y más elegante en estas actividades que de verdad dan alegría a toda una comunidad. Deben seguir con esos eventos donde el disfrute es total”; “Dios bendiga y proteja de todo mal y peligro al presidente, vicepresidente y sus familias”, son algunos de los comentarios que se leen.