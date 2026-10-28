Primera dama, Ana Lucía Pineda, habló del Icetex e hizo un anuncio importante para ayudar a miles de jóvenes

Durante los primeros meses de su administración, Abelardo De La Espriella ha tenido que concentrar sus esfuerzos en atender los desafíos que enfrenta el país. Entre los temas que han ocupado la agenda presidencial están el terremoto y los asuntos de seguridad que se han presentado en diversas zonas.

Jota Pe Hernández confirmó que la primera dama, Ana Lucía Pineda, presentó denuncia contra Levy Rincón

En paralelo, Ana Lucía Pineda, esposa del jefe de Estado, ha comenzado a ocupar un lugar más visible en la escena pública. Su asistencia a diferentes actividades vinculadas con la agenda presidencial ha despertado el interés de la opinión pública y de quienes siguen de cerca los movimientos de la pareja. Su presencia en estos espacios también ha puesto sobre la mesa las expectativas frente al papel que desempeñará durante el actual periodo de gobierno.

Recientemente, llamó la atención con una serie de publicaciones en redes sociales, en las que mostró a sus seguidores que se encontraba trabajando en un nuevo proyecto, enfocado directamente en la educación del país.

La primera dama anunció una nueva iniciativa que se desarrolla de la mano del Icetex, con el objetivo de apoyar y respaldar a miles de jóvenes en su proceso académico y educativo.

Según se apreció, Pineda estuvo en Medellín, donde participó de esta convocatoria, la cual lleva por nombre Un corazón por la educación. Su objetivo es brindar oportunidades en el país a todos los estudiantes que deseen avanzar en su formación, en especial a los 3.500 afectados por el terremoto.

“Iniciamos la jornada de hoy en Medellín con Icetex Colombia, apoyando esta importante iniciativa: Un corazón por la educación, que promueve nuevas oportunidades para la educación en Colombia”, escribió en la publicación, donde publicó fotografías con el equipo que participaba en la jornada.

Iniciativa de la primera dama con el Icetex Foto: Instagram @analu_pineda

La primera dama señaló que este proyecto se enfocaría en el futuro de muchos jóvenes, permitiéndoles fortalecer sus conocimientos y oportunidades. Allí se le vio trabajando con Tatiana Céspedes, esposa de José Manuel Restrepo, quien ha sido su coequipera.