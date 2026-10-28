Estudiantes universitarios diseñaron las redacciones de 2035 en el marco de la Asamblea de la SIP

¿Cómo serán las redacciones periodísticas en 2035? ¿Qué roles profesionales, productos y modelos de sostenibilidad necesitarán los medios para responder a los desafíos de los próximos años? Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron el primer Encuentro Periodistas del Futuro, una iniciativa que reunió a 40 estudiantes de seis universidades colombianas en el marco de la 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Bogotá.

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Durante la jornada, los participantes asumieron el desafío de proponer nuevas estructuras de trabajo, redefinieron roles profesionales, idearon productos periodísticos y plantearon flujos de producción y distribución, así como alternativas de sostenibilidad financiera. El ejercicio también puso sobre la mesa los retos que la inteligencia artificial y otras transformaciones tecnológicas representan para el ejercicio del periodismo.

El encuentro fue organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, en alianza con el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP), adscrito a la SIP; la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación (AFACOM), y el diario El Tiempo.

Estudiantes de comunicación Foto: Cortesía

En el encuentro participaron estudiantes de la Universidad del Norte, la Universidad Santiago de Cali, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Universidad del Tolima, la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), sede Bogotá, y la Universidad de La Sabana.

Tres propuestas futuristas

El reto universitario reconoció las propuestas que mejor respondieron a los desafíos planteados. El primer lugar fue para el equipo estudiantil Ojo Caribe, de la Universidad del Norte; el segundo, para Búhos News, de la Universidad Santiago de Cali; y el tercer lugar, para Sentipensantes, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

Los equipos ganadores recibieron reconocimientos otorgados por CLAEP —en cabeza de Juan David Bernal— y AFACOM —con Catalina Jiménez—, que incluyeron becas para el diplomado SIP-CLAEP de 2027 y bonos para la adquisición de tecnología por varios millones de pesos colombianos.

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Formación y diálogo con la industria periodística

Además de desarrollar sus propuestas, los estudiantes participaron en espacios de formación e intercambio con periodistas de El Tiempo y RCN Televisión, dos de los medios anfitriones de la Asamblea de la SIP en Bogotá. Allí conocieron experiencias sobre la transformación de las redacciones durante las últimas décadas y conversaron sobre los planes de estos medios en materia de producción, distribución y monetización de contenidos periodísticos.

La experiencia también permitió conectar a los futuros periodistas con los principales debates de la industria. Al finalizar las actividades del reto universitario, los participantes pudieron incorporarse —por primera vez— a la agenda principal de la Asamblea de la SIP y compartir espacios con directivos, editores y representantes de los principales medios de comunicación de América Latina.

Una metodología para construir el futuro

El Encuentro Periodistas del Futuro fue una iniciativa de la Facultad de Comunicación de La Sabana, propuesta a la SIP por Juan Camilo Hernández, consejero colombiano de CLAEP y profesor de esta institución, quien lideró el evento junto con un equipo docente integrado por Juliana Castellanos, Angélica Villalba, Mauricio Barrantes y Maximiliano Denaro, todos con amplias trayectorias en medios.

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Los profesores estuvieron a cargo de la coordinación y las mentorías a los estudiantes durante el Challenge o Reto, una metodología de aprendizaje ágil e innovadora diseñada exclusivamente para el evento por el equipo docente. El proceso culminó con la maquetación física de una sala de redacción proyectada a 2035, en la que los equipos materializaron sus propuestas de organización, producción periodística y sostenibilidad.

Las maquetas representaron el punto de llegada de un ejercicio que llevó a los estudiantes de la reflexión sobre el futuro del periodismo a la construcción tangible de sus propuestas. Más que imaginar cómo podrían transformarse los medios, los equipos tuvieron que traducir sus ideas en espacios, roles, flujos de trabajo y productos concretos para las redacciones de 2035.