Los principales retos que asumirá el padre Harold Castilla en la presidencia de la Asociación Colombiana de Universidades

En el marco del Consejo Nacional de Rectores, celebrado los días 22 y 23 de octubre en la Universidad de los Andes en Bogotá, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) definió la conformación de su nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026-2028.

Harold Castilla Devoz, rector de UNIMINUTO, asume la presidencia de ASCUN

El padre Harold de Jesús Castilla Devoz, rector general de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), asumió la presidencia de la asociación, acompañado por Luis Fernando Polanía Obando, rector de la Universidad del Quindío, en la vicepresidencia.

La nueva dirección asume sus funciones en un momento estratégico para el sector, marcado por la proximidad de nuevas prioridades de política pública y la conmemoración de los 70 años de Ascun en 2027.

Entre los principales desafíos para este bienio se encuentran garantizar la sostenibilidad financiera del sistema mixto de educación superior, fortalecer la interlocución con el nuevo Gobierno nacional y el Congreso de la República en debates clave como el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, y abordar los efectos de la transición demográfica sobre la cobertura y permanencia estudiantil.

Padre Harold Castilla Devoz, rector de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Foto: Uniminuto/API

También se priorizará la incorporación de tecnologías digitales y de la inteligencia artificial con sentido humano y gobernanza compartida en la docencia, investigación y gestión universitaria.

Al asumir el cargo, el padre Castilla enfatizó su propósito de consolidar una asociación que “no solo representa, sino que articula; que no solo defiende, sino que propone”.

El Consejo Directivo también quedó integrado por destacados rectores del país. Su estructura quedó de la siguiente manera:

Óscar Leonardo Herrera asume como nuevo rector de la Universidad Antonio Nariño

Raquel Bernal Salazar , rectora de la Universidad de los Andes.

, rectora de la Universidad de los Andes. John Jairo Méndez Arteaga , rector de la Universidad del Tolima.

, rector de la Universidad del Tolima. Ana María Piñeros Ricardo , rectora de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

, rectora de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Ana Milena Maya González , rectora de la Universidad Popular del Cesar.

, rectora de la Universidad Popular del Cesar. Maritza Rondón Rangel , rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia.

, rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia. Luquegi Gil Neira , rector de la Universidad de Antioquia.

, rector de la Universidad de Antioquia. Eduardo Crissien Borrero , rector de la Universidad de la Costa.

, rector de la Universidad de la Costa. José Ismael Peña Reyes , rector de la Universidad Nacional de Colombia.

, rector de la Universidad Nacional de Colombia. Fray Sergio Iván Rojas Díaz, OFM , rector de la Universidad de San Buenaventura.

, rector de la Universidad de San Buenaventura. Hernán Porras Díaz , rector de la Universidad Industrial de Santander.

, rector de la Universidad Industrial de Santander. Manuel Esteban Acevedo Jaramillo , rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales.

, rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Martha Sofía González Insuasti, rectora de la Universidad de Nariño.

Esta nueva gestión recibe el respaldo de un periodo 2024-2026 con notables resultados. Durante este lapso, Ascun realizó más de 400 eventos, consolidó el Observatorio Legislativo Ascun-OLA y representó al sector en 101 instancias intersectoriales.

En el ámbito internacional, mantuvo 27 convenios con 38 países, participó en el primer consorcio colombiano cofinanciado por Erasmus+ y firmó un memorando con el consorcio canadiense CALDO.

Adicionalmente, tras el sismo del 10 de agosto de 2026, la asociación activó un Plan de Intervención para apoyar a las comunidades afectadas.