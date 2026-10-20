Petro incumplió con el multicampus de Suba y así busca el Gobierno destrabar el proyecto universitario

El Gobierno De La Espriella realizó este lunes una mesa técnica con la participación de la ciudadanía en el marco de la construcción de acuerdos para destrabar el proyecto del multicampus de Suba, en Bogotá, luego de que la administración de Petro incumpliera con su desarrollo, aun cuando fue una promesa de campaña.

La administración anterior prometió que algunas clases iniciarían el 3 de agosto de 2026; sin embargo, el Ministerio de Educación aseguró que al 20 de octubre de este mismo año la infraestructura registra un avance del 27 % y no se ha cumplido el inicio académico.

Aunque no se ha empezado a construir, multicampus de Suba ya tiene convocatorias abiertas para 300 estudiantes

El concejal Fabián Puentes y el senador Carlos Guevara, del Partido Mira, suministraron a SEMANA fotos que evidencian que hasta el momento solo hay potrero y unas estructuras en el predio donde ya debían haber aulas académicas.

Así está el predio del proyecto del multicampus en Suba. Foto: Suministradas a SEMANA

Así está el predio del proyecto del multicampus en Suba. Foto: Suministradas a SEMANA

Con esta realidad, la administración actual convocó una mesa técnica en el lote donde se desarrolla el proyecto universitario. Participaron cerca de 70 personas, entre líderes comunitarios, estudiantes, padres de familia y habitantes de Suba, para encontrar los caminos que destraben esa iniciativa.

En representación del ejecutivo, participaron el viceministro de Educación Superior, Octavio Ibarra Consuegra, la gerente residencial para Bogotá, Clara Sandoval, y representantes de la Agencia Distrital Atenea y la Alcaldía Local de Suba.

Representantes del Gobierno con la ciudadanía por el multicampus de Suba. Foto: Ministerio de Educación - API

Aunque ya se programó una próxima mesa técnica para el 4 de noviembre, con esta primera reunión se diseñó una ruta de trabajo que contempla el seguimiento técnico de las obras, que ya están en marcha, y la articulación con las instituciones de educación superior para avanzar en los acuerdos pendientes.

La atención del Gobierno nacional a este proyecto fue agradecida por el sector político de Bogotá. La bancada del Partido Mira reconoció la disposición del Gobierno para atender las preocupaciones sobre los retrasos del proyecto y avanzar en su ejecución.

“Agradecemos que el Gobierno nacional haya escuchado nuestro llamado. Los jóvenes de Suba necesitan instalaciones definitivas, laboratorios, tecnología y espacios adecuados para recibir educación superior de calidad”, dijo el concejal Fabián Puentes.

Gobierno nacional recibe predios de nuevo multicampus universitario en Suba; ¿cuándo y en dónde estará disponible para los jóvenes?

Desde su bancada, vienen promoviendo desde agosto de 2026 la iniciativa Nodos de Empleo, que busca transformar los multicampus de Suba y Kennedy en Nodos Regionales de Innovación, Tecnología, Empleabilidad y Emprendimiento (NRITE).

La propuesta plantea que estos espacios integren universidades públicas, el Sena, empresas y entidades del Estado para desarrollar diferentes programas que involucren tecnología e inteligencia artificial.

Con la atención del Gobierno nacional a este proyecto, se espera que las obras se destraben y pronto los jóvenes puedan acceder a esta nueva sede universitaria.