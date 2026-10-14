Ministerio de Transporte anuncia qué pasará con el CREI, alivio que devuelve el IVA de un vehículo nuevo

El Ministerio de Transporte anunció que adelanta los trámites para mantener la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) en la adquisición de vehículos nuevos destinados al servicio público de transporte a través del programa CREI.
A través de las redes sociales oficiales de la cartera, el Gobierno nacional confirmó que ya impulsa el regreso de este beneficio que existió hace unos años en el país.
“¡Vamos a recuperar el IVA CREI para los pequeños transportadores! Impulsamos la devolución del IVA del 19 % para facilitar la renovación de sus vehículos de carga, aliviar su bolsillo y avanzar hacia un transporte más moderno, eficiente y menos contaminante", anunció el ministerio en una publicación de X.
¡Vamos a recuperar el IVA CREI para los pequeños transportadores!— MinTransporte (@MinTransporteCo) October 13, 2026
Impulsamos la devolución del IVA del 19 % para facilitar la renovación de sus vehículos de carga, aliviar su bolsillo y avanzar hacia un transporte más moderno, eficiente y menos contaminante.
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La iniciativa consiste en devolverles a los propietarios el valor correspondiente al 19 % del valor del vehículo que normalmente se destina al IVA; con este beneficio tributario, los conductores tenían un descuento considerable en la compra de un automotor nuevo.
Cuando este incentivo funcionó en el país, benefició a todos los compradores de un vehículo 0 kilómetros de servicio público que contaran con las siguientes condiciones:
- Que no tuvieran más de dos vehículos de servicio público a su nombre.
- Que fuera el titular del automóvil matriculado.
El CREI (Certificado de Exención del IVA por Creación o Reposición de Vehículos de Transporte) fue implementado para los compradores de vehículos de carga, taxistas y buses de servicio público en Colombia.
Esta exención fue reglamentada formalmente en febrero de 2020, a través de la Ley de Crecimiento Económico, y tenía como fecha límite de vigencia diciembre de 2024.
Aunque esta vigencia fue ampliada por cinco años adicionales a través de las posteriores reformas y leyes de financiamiento para extender el incentivo de reposición y chatarrización, no venía funcionando correctamente por burocracia.
Asociaciones como la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), Defencarga y la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) han denunciado que los pequeños transportadores tenían problemas para hacer efectivo el beneficio.
Por eso, el Gobierno nacional habla de la “recuperación” de este beneficio, mostrando un gran apoyo a los transportadores del país.
La administración estatal actual, liderada por Abelardo De La Espriella y Elsa Noguera, ministra de Transporte, se ha caracterizado por su apoyo a los transportadores colombianos y con diferentes decisiones han evidenciado su compromiso con este importante gremio.