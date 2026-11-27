La industria automotriz continúa incorporando tecnologías para reducir los riesgos en las vías. Una de las novedades más recientes es un sistema de cámaras que podrá monitorear el comportamiento del conductor sin que el dispositivo sea visible dentro del habitáculo. Su objetivo es identificar señales de cansancio, distracción y posibles microsueños antes de que puedan provocar un accidente.

¿Tuvo un accidente de tránsito? Un nuevo requisito del SOAT podría retrasar sus trámites

La tecnología fue desarrollada por la compañía sueca Smart Eye, especializada en sistemas de monitoreo del conductor. El 25 de noviembre de 2026, la empresa anunció que fue seleccionada para suministrar su software a seis modelos próximos de un fabricante europeo de vehículos de alta gama. Aunque no reveló la identidad de la marca, confirmó que la producción está prevista para mediados de 2028.

Ubicación de la cámara

El sistema, denominado UDC (Under Display Camera), tiene una particularidad. Estará instalado detrás de la pantalla del tablero de instrumentos, justo frente al conductor. De esta manera, podrá captar imágenes a través de los píxeles activos del panel sin dejar un lente o una abertura visible.

El objetivo es permitir que la cámara reciba la luz infrarroja necesaria para analizar el rostro sin afectar la calidad de la información que aparece en el tablero.

La ubicación también permite obtener una perspectiva frontal del conductor, sin tener que instalar sensores adicionales en otras partes del habitáculo.

Capacidad de detección

El dispositivo utilizará algoritmos de inteligencia artificial para analizar distintos comportamientos del conductor. Entre ellos se encuentran la dirección de la mirada, la frecuencia del parpadeo, el tiempo que permanecen cerrados los ojos y los movimientos de la cabeza.

Con estos datos, el sistema podrá identificar señales de somnolencia o detectar cuando una persona aparta la mirada de la carretera durante demasiado tiempo. La información servirá para activar advertencias que llamen la atención del conductor y le permitan recuperar la concentración.

No se trata de una cámara destinada a registrar infracciones de tránsito ni de un sistema de fotodetección. Su función está dentro del vehículo y se concentra en monitorear al conductor para reducir los riesgos asociados con la fatiga y la distracción.

Desde el 7 de julio de 2026, los nuevos carros y vehículos comerciales ligeros deben incorporar sistemas avanzados de advertencia de distracción del conductor, de acuerdo con el Reglamento General de Seguridad de la Unión Europea.