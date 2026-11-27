Usualmente, los carros que cuentan con una caja de cambios automática son demasiado prácticos para conducir dentro de las principales ciudades de Colombia. Un caso de ellos se encuentra en Bogotá, en donde las ‘horas pico’ y la alta aglomeración de vehículos obligan a realizar constantes paradas.

Los momentos en que debe poner ‘n’ y cuándo colocar ‘p’ en una caja automática: claves para cuidar su carro

A través de este sistema de transmisión, el auto evita usar el embrague, permitiendo una conducción mucho más cómoda. No obstante, la situación puede ser distinta cuando el carro es puesto a prueba en carreteras montañosas, en donde las pendientes, bajadas y curvas obligan a cambios importantes de velocidad.

De acuerdo con Lavafante, existen varias recomendaciones que pueden aplicar los conductores del país para mantener un estilo de conducción adecuado cuando circulan por estos terrenos.

La compañía indica que durante estas vías es viable utilizar el motor del carro para ayudar a frenar, ya que en las largas bajadas que se presentan en las cordilleras del país se abusa del sistema de frenos.

Si no se maneja adecuadamente este mecanismo, podría llegar a fatigarlos y perder eficiencia de frenado, trayendo riesgos innecesarios tanto al vehículo como al usuario.

Aprovechar los cambios de la caja automática durante los descensos es una de las recomendaciones para mantener el control del vehículo. Foto: Getty Images/iStockphoto

En casos donde se busque adelantar a otro auto, lo ideal es hacerlo de forma rápida, ya que las zonas montañosas del país cuentan con múltiples curvas que pueden dificultar la identificación de otros automóviles que circulan en sentido contrario.

La forma correcta de conducir un carro con caja automática en tramos montañosos es hacer uso de los cambios tanto como permita su caja.

En otras palabras, mientras el conductor vaya bajando y frenando, debe escoger un cambio que mantenga elevadas las revoluciones del motor para que lo ayude a manejar. La misma acción se tiene que aplicar cuando se busque adelantar un vehículo.

¿Qué hay que revisar antes de emprender un viaje en zonas montañosas?

Según SCA (Solo Cajas Automáticas), al recorrer por zonas montañosas, es ideal asegurar que el carro se encuentra en las mejores condiciones.

Para ello, se aconseja realizar un chequeo completo del vehículo, revisando el estado de los frenos, los neumáticos, el sistema de refrigeración, el aceite y las luces.

Los conductores deben conocer las condiciones de la ruta antes de viajar por zonas montañosas, especialmente cuando se enfrentan a pendientes pronunciadas y curvas. Foto: Getty Images

Es clave revisar la ruta que planee recorrer el conductor, ya que de esta forma sabrá las condiciones de la carretera que transitará, así como los puntos de descanso que pueden ayudar a anticipar cualquier desafío.

Si el vehículo cuenta con un sistema de control de tracción, el usuario debe asegurar que esté activado, lo cual será vital si el auto circula por zonas resbaladizas.