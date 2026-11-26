La licencia de conducción es un documento único e intransferible que se encarga de autorizar a una persona a conducir vehículos automotores en Colombia, teniendo en cuenta su categoría y aptitud.

¿Quiere sacar la licencia de conducción? Así puede saber si una entidad está autorizada

Cada una de las personas interesadas en adquirirla debe pasar por una serie de cursos teóricos y prácticas en donde son enseñados sobre las múltiples normas de tránsito regidas en la nación, así como los hábitos de conducción que deben aplicarse al volante.

Al superar estas pruebas, el ciudadano es inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y recibe su licencia de conducción.

A pesar de ya contar con el documento, no es permanente, ya que debe renovarse periódicamente según la edad del conductor y la categoría de la licencia.

El RUNT indica que la forma más sencilla para verificar si la licencia está vencida es revisando el respaldo del documento, es decir, el lado opuesto de la foto, en donde indica la fecha límite. Otro modo es consultando en la página web de la entidad.

En caso de que la fecha actual sea superior a la que aparece en la licencia o en el RUNT, significa que está vencida y debe ser renovada inmediatamente.

Si el ciudadano conduce un vehículo con una licencia de conducción vencida, recibirá una multa tipo B, en donde deberá pagar un valor de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

¿Cada cuánto hay que renovar la licencia de conducción en Colombia?

El RUNT establece que la renovación de la licencia de conducción se debe realizar durante un periodo determinado, acorde a la edad del conductor y a la categoría del documento.

Los conductores deben verificar la fecha de vencimiento de su licencia para evitar sanciones. Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

En el caso de licencias de categoría A y B (motocicletas y vehículos particulares), la renovación es de la siguiente forma:

Conductores menores de 60 años: cada 10 años

Conductores entre 60 y 80 años: cada cinco años

Conductores mayores de 80 años: cada año

Para las licencias de categoría C (vehículos de servicio público), la renovación queda establecida así:

Conductores menores de 60 años: cada tres años

Conductores mayores de 60 años: cada año

El valor de trámite depende de cada organismo de tránsito, el cual es autorizado por las asambleas y concejos. Es decir, no es lo mismo pagar por la tarifa en Bogotá que en Medellín. Por ello se les aconseja a los usuarios consultar los precios vigentes con la oficina de tránsito donde realizará el trámite.