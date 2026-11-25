La licencia de conducción es un documento intransferible y personal que autoriza a los ciudadanos para recorrer las calles y vías del país al mando de un vehículo. Por medio de los procesos de formación, el usuario establece qué categoría quiere realizar, ya sea un carro o una moto.

¿Quiere sacar la licencia de conducción? Así puede saber si una entidad está autorizada

En el caso de las motocicletas, se encuentran las categorías A1 y A2, que establecen el tipo de cilindraje que dispone el vehículo.

Si un conductor cuenta con la categoría A1, está autorizado para conducir una motocicleta de hasta 125 c.c.; por otro lado, poseer la categoría A2 permite conducir tanto motocicletas como motociclos y mototriciclos de más de 125 c.c.

Son en estos casos donde los conductores deben conocer cuál es la licencia de conducción que más les conviene, teniendo en cuenta aspectos como presupuesto, estilo de vida y plan a futuro.

¿Cómo decidir entre una categoría A1 o A2?

De acuerdo con Edwcar, decidir para manejar en una motocicleta categoría A1 o A2 depende de varios factores, uno de ellos siendo el presupuesto disponible del conductor.

La entidad indica que si el usuario cuenta con un presupuesto que alcanza para tener una moto pequeña, la mejor opción es conseguir una licencia A1. En cambio, si el usuario sabe que pronto subirá de segmento o busca un vehículo con mayor cilindraje, puede escoger la licencia A2.

La elección entre una licencia A1 o A2 depende del cilindraje de la motocicleta que el ciudadano tiene previsto conducir. Foto: Getty Images

También es importante considerar el costo del curso, el examen médico, el RUNT y la expedición del trámite.

Otros puntos importantes son el estilo de vida del conductor. Si es estudiante o trabajador que busca ahorrar y busca una moto urbana pequeña para trayectos cortos, lo más ideal sería la categoría A1; si es una persona que quiere una moto con más fuerza o proyección futura, conviene revisar la categoría A2.

¿Qué ocurre si el conductor escoge la categoría equivocada?

Durante los procesos de formación para adquirir la licencia de conducción, se establece inicialmente la categoría que cursará el usuario, ya que el periodo de capacitación varía según el tipo de vehículo que desea conducir.

Por ende, el conductor, tras haber conseguido el documento, no puede manejar otro medio de transporte que no haya sido con el que se formó. Es decir, si cuenta con una licencia de categoría A1, no puede manejar un vehículo A2, salvo si vuelve a pasar por otro curso.

La iniciativa busca promover una conducción más responsable y reducir la reincidencia de infracciones en las vías del país. Foto: Senado de la República de Colombia - API

El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito indica que una persona puede recibir una multa tipo D.1 por “guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que este sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción”.

Esto deriva en un pago de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).