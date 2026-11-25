El mercado automotor ha registrado cifras destacadas en lo corrido de 2026, no solo en la venta de carros, sino también en la comercialización de motocicletas.

Las motocicletas cambian en Colombia: estas tecnologías hacen más segura la conducción

Los más recientes reportes de la Andi y Fenalco indican que hasta octubre se han comercializado 1.149.390 motocicletas en el país, lo que representa un crecimiento del 27,87 % frente al mismo período de 2025.

El año anterior, Colombia también registró cifras favorables en la venta de estos vehículos, con la matrícula de 1.100.155 unidades nuevas.

Con estos números, el país se prepara para un nuevo año de movimiento, en el que la industria comienza a poner la mirada en 2027, periodo donde las expectativas apuntan a mantener un volumen de ventas elevado, aunque con un ritmo de expansión distinto al visto recientemente.

Colombia podría comercializar entre 1,4 y 1,5 millones de motocicletas durante 2027, según las proyecciones de la industria. Foto: Getty Images

En diálogo con SEMANA, la CEO de Hero Moto, Mónica Delgado, explicó que, si bien no espera que el sector crezca al mismo ritmo que en los últimos dos años, las proyecciones siguen siendo atractivas para el mercado.

“El próximo año, si bien no lo vemos creciendo a las mismas tasas que han venido creciendo los dos años, por lo menos así sea otro mercado igual a este de 1,4 millones a 1,5 millones de motos, es un mercado supremamente interesante donde nosotros queremos seguir participando”, indicó.

Este escenario también plantea nuevos retos para los fabricantes, sobre todo en materia de producción y disponibilidad de unidades. Según la CEO de Hero Moto, las limitaciones en la capacidad de ensamblaje han sido uno de los factores que han condicionado el crecimiento de la compañía durante este año, por lo que la empresa espera ampliar su capacidad industrial.

La planta de ensamblaje de Hero Moto, ubicada en el municipio de Villa Rica, Cauca, cuenta actualmente con la capacidad para producir 135.000 motocicletas al año, pero la compañía proyecta una expansión que le permitiría alcanzar las 220.000 unidades anuales.

La llegada de nuevas marcas al país

Uno de los factores que podría cambiar el comportamiento de la industria automotriz durante el 2027 es la llegada de nuevos participantes.

Ante este panorama, Delgado se refirió a la incorporación de la fabricante mexicana Italika, que contará con una inversión acordada con el Gobierno nacional para instalar una planta de ensamblaje de motocicletas en Colombia.

Para la CEO de Hero Moto, la llegada de nuevas compañías al sector forma parte de la dinámica de la industria en el país. La directiva afirmó que la competencia se basa en el reconocimiento mutuo.

Mónica Delgado, CEO de Hero Moto Colombia Foto: Hero Moto - API

“Nosotros tenemos mucho respeto por todas las marcas que participan en el mercado colombiano y en la competencia. Yo personalmente no soy de hablar mal de ninguna de las marcas; prefiero enfocarme en las cosas buenas que nosotros tenemos que entregarle al mercado. Hero tiene una trayectoria de muchísimos años. Son 26 años siendo el productor de motos número uno en un mercado que es inmenso, además de ser el número uno en India. Ese respaldo habla suficientemente bien de quién es Hero para poder recibir a otros competidores y ser parte del mismo juego, sin desenfocarse de nuestra meta de ser el número uno en Colombia en el futuro”, comentó.