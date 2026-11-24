No tener presente la fecha de vencimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) puede traer consecuencias económicas para los conductores. Por eso, antes de salir a las vías, es importante comprobar que la póliza siga vigente.

Si quiere verificar esta información desde casa, los propietarios pueden ingresar al portal oficial del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), que cuenta con una herramienta de consulta de vehículos por placa. Allí es posible revisar los datos registrados del carro o la motocicleta, incluida la vigencia del SOAT y de la revisión técnico-mecánica.

El procedimiento comienza ingresando a la página web del RUNT y seleccionando la opción ‘Consulta de vehículos por placa’, disponible en el apartado de ciudadanos. También pude hacerlo ingresando acá: https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-de-vehiculos-por-placa

Una vez dentro del módulo, el usuario debe ingresar la placa del automotor, seleccionar el tipo de documento y registrar el número de identificación del propietario. Después de completar los datos solicitados, podrá consultar la información registrada en el sistema, entre ella, la fecha de vigencia de la póliza.

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Es importante revisar ese dato con atención y no limitarse a comprobar que el vehículo aparece asegurado. La fecha de vencimiento permite establecer si el SOAT continúa vigente o si es necesario adquirir una nueva póliza antes de circular.

Consecuencias de conducir con el SOAT vencido

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un requisito para circular por las vías del país. De acuerdo con la Ley de Rescate Económico, conducir sin los seguros exigidos por la ley constituye una infracción D2, sancionada con una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes. Además, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo.

Para 2026, esa sanción equivale a $1.750.905, de acuerdo con el salario mínimo vigente. A ese valor se pueden sumar los gastos derivados de la inmovilización, como el servicio de grúa y los días de parqueadero.