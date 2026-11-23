Prestarle el carro a un familiar, un amigo o cualquier otra persona puede convertirse en una preocupación cuando llega una notificación de fotodetección por una infracción que el propietario no cometió. Sin embargo, en Colombia no basta con que un vehículo aparezca registrado a nombre de alguien para que esa persona sea automáticamente responsable de todas las conductas detectadas por las cámaras de tránsito.

La entidad recordó que la Sentencia C-038 de 2020 de la Corte Constitucional eliminó la responsabilidad solidaria automática entre el propietario y el conductor por las infracciones detectadas mediante fotodetección. En otras palabras, las autoridades no pueden imponer una sanción a una persona únicamente porque su nombre aparece en la tarjeta de propiedad del vehículo.

Esto se relaciona con el principio de responsabilidad personal: quien recibe una sanción debe haber cometido la infracción o tener una conducta propia que permita atribuirle responsabilidad. La identificación de la placa demuestra qué vehículo estuvo involucrado, pero no necesariamente quién iba conduciendo.

Casos donde el propietario puede ser sancionado

La situación tiene una particularidad. La Ley 2161 de 2021 estableció obligaciones específicas para los propietarios de vehículos, entre ellas procurar que sus automotores circulen con el SOAT vigente, tengan la revisión técnico-mecánica al día, transiten por lugares y horarios permitidos, respeten los límites de velocidad y atiendan los semáforos en rojo.

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La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-321 de 2022, declaró que estas obligaciones son constitucionales, pero estableció una condición para las relacionadas con los lugares y horarios de circulación, los límites de velocidad y el respeto de los semáforos: el propietario solo puede ser sancionado si dentro del procedimiento administrativo se demuestra que incumplió sus deberes de manera culposa.

Esto significa que prestar el vehículo no elimina automáticamente cualquier posibilidad de responsabilidad, pero tampoco permite que la autoridad traslade al propietario todas las infracciones cometids por otra persona. Debe establecerse si existió un incumplimiento propio de sus obligaciones y si hay pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad.

Qué hacer en caso de recibir una multa por una acción que no se cometió

El propietario tiene derecho a controvertir el comparendo y solicitar las pruebas que considere pertinentes dentro del procedimiento contravencional. Puede presentar sus argumentos y aportar elementos que permitan demostrar que no cometió la conducta o que no incurrió en el incumplimiento que se le atribuye.

El Ministerio de Transporte aclaró en su concepto de noviembre que no existe una obligación general de identificar al conductor como requisito para desvirtuar una responsabilidad basada exclusivamente en la titularidad del vehículo. Tampoco hay una lista única de pruebas que garantice la exoneración: su pertinencia y valoración corresponden a la autoridad de tránsito que adelante el procedimiento.

De acuerdo con la Ley 1843 de 2017, la autoridad debe enviar copia del comparendo y sus soportes dentro de los tres días hábiles siguientes a su validación. Una vez recibido, el propietario cuenta con once días hábiles para presentarse ante la autoridad competente e iniciar el procedimiento correspondiente.