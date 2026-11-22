Conducir una motocicleta en Colombia implica cumplir una serie de requisitos establecidos por las autoridades de tránsito. Además de utilizar los elementos de protección exigidos por la normativa, los conductores deben contar con documentos que acrediten su autorización para manejar y las condiciones legales del vehículo.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y las disposiciones del Ministerio de Transporte, durante un procedimiento de control las autoridades pueden verificar cinco documentos fundamentales, que son los siguientes:

Cédula de ciudadanía o documento de identificación

El motociclista debe poder validarle su identidad a los agentes de tránsito, para esto debe cargar su cédula, tarjeta de identidad o pasaporte dependiendo del caso. Así las autoridades se cercioran de quién está conduciendo el vehículo

Licencia de conducción

Es el documento que acredita que una persona está autorizada para manejar una motocicleta. En Colombia están las dos categorías para este tipo de vehículos: A1, para motocicletas con cilindraje de hasta 125 centímetros cúbicos, y A2, para aquellas que superan esa capacidad.

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La licencia debe estar vigente y corresponder a la categoría del vehículo que se conduce.

Tarjeta de propiedad

Este documento identifica legalmente la motocicleta y contiene información como la placa, marca, línea, modelo, cilindraje y datos del propietario. Es muy importante para acreditar que el vehículo se encuentra registrado ante las autoridades de tránsito.

SOAT o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

Todo conductor debe contar con el SOAT vigente. Este seguro cubre la atención de las víctimas de accidentes de tránsito, independientemente de quién haya tenido la responsabilidad del siniestro.

Circular sin este documento vigente puede dar pie a la aplicación de una multa y la inmovilización del vehículo.

Revisión técnico-mecánica

Este requisito aplica desde el momento que la motocicleta ya cumplió el tiempo establecido para su primera revisión. En el caso de las motos nuevas, la primera inspección debe realizarse dos años después de la fecha de matrícula; posteriormente, el procedimiento debe repetirse cada año.

La revisión permite comprobar las condiciones mecánicas y de seguridad del vehículo, así como sus niveles de emisiones contaminantes.

Cabe aclarar que en Colombia, los conductores pueden acreditar el cumplimiento de estos requisitos mediante documentos físicos o a través de la consulta en los sistemas de información dispuestos por las autoridades de tránsito.

La Ley 2251 de 2022 estableció que los agentes deben dar por cumplida la obligación de portar la identificación, la licencia de conducción, la licencia de tránsito, el SOAT y el certificado de revisión técnico-mecánica mediante la consulta en los sistemas correspondientes, sin exigir necesariamente su presentación física.

Aun así, se recomienda portar estos documentos de manera física para evitar inconvenientes de acceso digital debido a posibles problemas de conexión en determinadas zonas de la vía.