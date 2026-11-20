Renovar la licencia de conducción en Colombia requiere cumplir varias condiciones antes de acudir a un organismo de tránsito. Aunque el procedimiento no exige reunir una carpeta con numerosos documentos, hay requisitos que los conductores deben verificar para no tener retrasos durante el trámite.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, uno de los primeros pasos es estar inscrito en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito). Además, el ciudadano debe presentar su documento de identidad original y tener incorporado en ese sistema el certificado del examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz.

Esta evaluación debe realizarse en un CRC (Centro de Reconocimiento de Conductores) autorizado y registrado ante el RUNT. Allí se revisan las condiciones del aspirante para determinar si está en capacidad de conducir. Una vez aprobado, el resultado se incorpora al sistema para que pueda ser validado por el organismo de tránsito.

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Otro requisito indispensable es estar a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito debidamente ejecutoriadas. Los conductores pueden consultar si tienen obligaciones pendientes a través del SIMIT y Sanciones por Infracciones de Tránsito, en el portal oficial de la Federación Colombiana de Municipios.

También deben contar con el dinero para pagar los derechos correspondientes a la renovación. El valor depende del organismo de tránsito y puede variar según la ciudad y el tipo de licencia.

Lugares para el trámite

El trámite debe realizarse ante un organismo de tránsito autorizado. En Bogotá, por ejemplo, los ciudadanos pueden acudir a la Ventanilla Única de Servicios, donde deben agendar una cita y seleccionar el punto de atención disponible.

Para adelantar el procedimiento, la entidad verifica en el RUNT que el conductor cumpla con los requisitos, que tenga el examen médico aprobado y que no registre multas pendientes que impidan la renovación.

Es importante recordar que la vigencia de la licencia depende de la edad del conductor y del tipo de servicio. Para vehículos particulares, es de diez años para menores de 60 años, cinco años entre los 60 y los 80, y un año para mayores de 80. En el servicio público, la vigencia es de tres años para menores de 60 y de un año a partir de esa edad.

Por eso, antes de solicitar una cita, lo recomendable es consultar el estado de la licencia y verificar que toda la información personal esté actualizada en el RUNT.