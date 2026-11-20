Muchos conductores revisan que el extintor esté dentro del vehículo antes de salir a carretera, pero pasan por alto un detalle que puede generarles problemas durante un control de tránsito: la vigencia de su recarga. En Colombia, este elemento hace parte del equipo de prevención y seguridad obligatorio y debe encontrarse en condiciones adecuadas para atender una emergencia.

El artículo 30 de la Ley 769 de 2002, que establece los elementos mínimos del equipo de carretera, incluye expresamente el extintor. Sin embargo, la duda sobre si puede estar vencido fue abordada por el Ministerio de Transporte en un concepto jurídico del 13 de abril de 2026, en respuesta a una consulta ciudadana.

La entidad explicó que no basta con llevarlo dentro del carro. Para cumplir con la obligación, el dispositivo debe estar en perfectas condiciones de mantenimiento, lo que implica contar con una recarga vigente (manija en la franja verde), el volumen indicado y el agente químico multipropósito apropiado para atender emergencias con fuego.

Costo y tipo de la sanción

En consecuencia, el Ministerio señaló que la ausencia de un extintor en esas condiciones puede dar lugar a un comparendo por la infracción C11, correspondiente a no portar el equipo de prevención y seguridad exigido por la normativa.

La infracción C11 está contemplada en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito y corresponde a una sanción tipo la cual, para 2026, la tabla de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá establece un valor de $633,232.

La misma tabla contempla descuentos previa asistencia al curso pedagógico: el 50% entre el primer y el quinto día hábil, y el 25% entre el sexto y el día 20 hábil, de acuerdo con las condiciones aplicables.

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Es importante precisar que el concepto del Ministerio de Transporte tiene carácter orientador y no es de obligatorio cumplimiento ni tiene efectos vinculantes. No obstante, expone la interpretación jurídica de la entidad sobre las condiciones que debe cumplir este elemento.

Por eso, antes de emprender un viaje, conviene revisar la fecha de recarga, el estado físico del extintor y que su presión y contenido sean los indicados. Llevarlo no es suficiente si, llegado el momento de una emergencia, no puede cumplir su función.