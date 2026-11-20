Un conductor puede enterarse de que tiene un comparendo de tránsito cuando intenta realizar un trámite relacionado con su vehículo o cuando consulta su historial de infracciones. Por eso, revisar periódicamente si existen multas pendientes es una medida que puede evitar contratiempos y ayudar a detectar posibles errores en los registros.

En Colombia, una de las herramientas habilitadas para hacer esta consulta es el SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones) por Infracciones de Tránsito, administrado por la Federación Colombiana de Municipios.

A través de su portal oficial, los ciudadanos pueden verificar si tienen comparendos pendientes y consultar las obligaciones registradas a su nombre. Para hacerlo, deben ingresar a la página del SIMIT, seleccionar la opción de consulta de infracciones e introducir el tipo y número de documento de identidad.

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También es posible realizar la búsqueda por la placa de un vehículo. En este caso, el sistema muestra los comparendos, multas o acuerdos de pago asociados al automotor, independientemente de quién lo conducía cuando se registró la infracción. Esto no significa que todas las sanciones recaigan automáticamente sobre el propietario.

La Federación Colombiana de Municipios explica que el SIMIT integra la información reportada por los organismos de tránsito del país y permite consultar el estado de cuenta de los ciudadanos.

En caso de que haya una fotomulta registrada

El ciudadano puede solicitar la información y los soportes ante la autoridad correspondiente para verificar la fecha, el lugar, la conducta atribuida y el procedimiento de notificación.

Si considera que la infracción no ocurrió o que existe un error, puede acudir ante el organismo de tránsito que impuso el comparendo para presentar sus argumentos y ejercer su derecho a la defensa. No es recomendable pagar sin revisar primero la información cuando existen motivos concretos para controvertir la sanción.

La consulta también permite detectar registros que podrían estar asociados a un vehículo vendido, hurtado o con una posible irregularidad en sus placas, situaciones que requieren verificación ante la autoridad competente.