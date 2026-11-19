Colombia presentó este martes en el European Business Summit su apuesta por atraer inversión europea mediante el fortalecimiento de la seguridad, la estabilidad institucional y la defensa del Estado de derecho.

Juan Gonzalo Ospina, embajador ante Bélgica y Luxemburgo y jefe de misión ante la Unión Europea y la OTAN, participó en el encuentro, que reunió los días 17 y 18 de noviembre a representantes institucionales y empresariales en el Palacio de Egmont de Bruselas.

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Durante su intervención, Ospina expuso las prioridades del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y del proyecto denominado “Patria Milagro”, con un mensaje centrado en la misión de crecer y convertir la confianza en oportunidades de inversión, empleo y desarrollo para Colombia.

El embajador defendió que la estabilidad política, la independencia de la justicia y el respeto a las reglas constituyen condiciones esenciales para atraer capital a largo plazo.

En ese contexto, presentó la seguridad física y jurídica como pilares de la relación que Colombia busca fortalecer con las empresas europeas y las instituciones multilaterales.

El embajador Juan Gonzalo Ospina expone en Bruselas las prioridades de la "Patria Milagro" del presidente Abelardo de la Espriella y su objetivo de alcanzar un crecimiento económico del 6 % Foto: Embajada de Colombia en Bélgica

La exposición puso el foco en las oportunidades de colaboración en infraestructura, energía y transformación digital. El propósito de la misión diplomática es facilitar el acercamiento entre inversores y proyectos colombianos, impulsar nuevas alianzas y contribuir a la financiación de iniciativas que mejoren la competitividad del país.

Ospina vinculó esta agenda con la aspiración del presidente De la Espriella de alcanzar un crecimiento económico del 6 %, una meta para la que destacó la importancia de movilizar inversión privada y generar confianza empresarial.

La mesa reunió también a Ana Gallego Torres, directora general de Justicia de la Comisión Europea; Marco Pierani, director de Asuntos Corporativos de Euroconsumers; Steven Serneels, presidente de Impact Finance Belgium, y Sébastien Brack, director de D27, según el programa oficial del encuentro.

Según el balance de la delegación colombiana, la intervención fue recibida con aplausos y propició muestras de interés de representantes del sector privado en explorar oportunidades de cooperación con Colombia, entre ellas iniciativas relacionadas con la modernización de capacidades en seguridad y defensa. Estos acercamientos deberán desarrollarse mediante conversaciones posteriores para concretar su alcance.

fortalecer las instituciones, ofrecer previsibilidad y presentar al país como un destino de oportunidades y esperanza, capaz de construir alianzas duraderas con Europa. Foto: Embajada de Colombia en Bélgica

La participación colombiana situó así la atracción de inversiones en el centro de su mensaje diplomático: fortalecer las instituciones, ofrecer previsibilidad y presentar al país como un destino de oportunidades y esperanza, capaz de construir alianzas duraderas con Europa.