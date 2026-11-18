Este miércoles, en la plenaria de la Cámara de Representantes, estaba previsto que se autorizara una adición presupuestal para poder hacer el pago de Colombia Mayor a través de la votación de un proyecto de ley.

Sin embargo, el Pacto Histórico decidió romper el cuórum y evitar la votación, por lo que casi 3 millones de adultos mayores tendrán que seguir esperando su mesada mensual.

La representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, pidió una verificación de cuórum después de constatar la jugada del retiro de todos los representantes de su colectividad.

Esta ‘jugadita’ hizo que se tuviera que cancelar la plenaria y se aplazara la votación durante una semana más. Colombia Mayor es un programa social que beneficia a cerca de 3 millones de personas adultas en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Quienes conocen el problema dicen que el petrismo dejó un hueco fiscal que desfinanció el programa, y ahora se atraviesa en la solución que plantea el Gobierno de Abelardo De La Espriella.