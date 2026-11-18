Uno de los proyectos de mayor relevancia actualmente en el Congreso es la Ley de rescate económico, que deberá quedar aprobada antes de que finalice el año y previo a que los congresistas salgan al receso legislativo de fin de año.

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El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, se refirió a este proceso y anunció la fecha en la que esperan que se apruebe en primer debate el proyecto en las comisiones económicas conjuntas.

“Después de la reunión del Gobierno y los ponentes de la Ley de rescate económico hay una fecha clara: a más tardar el 2 de diciembre debe estar aprobada en las comisiones económicas para su aprobación final en la Cámara de Representantes”, anunció Barguil.

El representante dijo que trabajarán para que el plazo se cumpla y el proyecto salga adelante.

Barguil afirmó que el Gobierno tiene que poner de su parte y se puedan eliminar los gastos que sean innecesarios y cuidar de los recursos públicos. “Cuando en una casa la plata no alcanza para pagar las cuentas, la familia revisa en qué se está gastando, recorta lo que no se necesita y se aprieta el cinturón, eso es lo que hoy necesita Colombia”, puso como ejemplo Barguil.

El congresista aclaró que no se gravará con IVA la canasta familiar, los productos del campo ni los alimentos para las mascotas.

“Sacar adelante esta ley no es una tarea solamente del Gobierno o de un partido, es una responsabilidad de todos. Las finanzas del país están por encima de las diferencias políticas”, afirmó.