En Colombia hay una ilusión desbordada por la final de la Copa Sudamericana que jugarán el próximo sábado, 21 de noviembre, Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

Aunque la ciudad sede para este partido sea Barranquilla, en toda la nación hay alegría por poder albergar un evento tan importante como lo es la final del torneo Conmebol.

El despliegue de medios de comunicación y prensa es amplio. Durante las últimas horas RTVC-Sistema de Medios Públicos dio a conocer que será una de las señales que transmitirá en vivo la gran final de la Sudamericana.

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“Será la primera vez que el Sistema de Medios Públicos lleve en directo este encuentro a todo el país”, resaltaron en un comunicado.

Sobre la hora a la que iniciará la conexión, también puntualizaron que será una hora antes de lo que está previsto el partido: “Este sábado 21 de noviembre, desde las 4:30 p. m., los oyentes de Radio Nacional de Colombia podrán seguir la transmisión en directo de la gran final de la Conmebol Copa Sudamericana 2026, desde Barranquilla, con el encuentro entre Atlético Mineiro y Boca Juniors”.

A su vez dieron a conocer otros servicios que ofrecerán en el marco de dicho evento deportivo: “Señal Colombia realizará un cubrimiento especial desde Barranquilla, con programación en directo, información actualizada durante toda la jornada y espacios dedicados a este encuentro deportivo, con el ambiente de la final, las novedades de los equipos y las historias que se vivirán alrededor del fútbol en la capital del Atlántico”.

Anuncio de RTVC como transmisor a través de radio de la final de la Sudamericana 2026 Foto: Suministrado a SEMANA

Y para finalizar dieron a conocer los talentos encargados de la transmisión: “El sábado 21 de noviembre, desde las 4:30 p. m., Radio Nacional de Colombia iniciará su transmisión especial desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con el cubrimiento periodístico de Carlos Julio Guzmán y José Jiménez, y la narración de Rafael Villegas y Javier Fernández, el Cantante del Gol, quienes llevarán a los oyentes las emociones del encuentro, las novedades de los equipos y las voces de los aficionados”.

Cabe aclarar que la señal en vivo de RTVC será a través de radio, debido a que por televisión los derechos ya están otorgados para cadenas internacionales como ESPN que será la que transmita imágenes de la final para Colombia.

Boca Juniors y Mineiro se toman Barranquilla

La capital del Atlántico se prepara para recibir una auténtica fiesta del fútbol sudamericano. Boca Juniors y Atlético Mineiro serán los protagonistas de la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Los dos históricos clubes buscarán quedarse con el segundo torneo más importante de clubes del continente, en una definición que promete llenar de color las tribunas del escenario deportivo.

El conjunto argentino irá por su tercera conquista de Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005. Por su parte, el equipo brasileño intentará levantar el trofeo por primera vez, luego de perder la final de 2025 frente a Lanús.

El compromiso comenzará a las 5:30 p. m. (hora colombiana) y marcará un acontecimiento especial para Barranquilla, que albergará por primera vez una final única de este certamen.