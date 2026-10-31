Conmebol confirmó hora oficial de la final de Copa Sudamericana: Boca y Mineiro tendrán drástico cambio

Boca Junios y Atlético Mineiro se verán las caras en la ciudad de Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana 2026. El partido está pactado para el próximo 21 de noviembre.

Precios de boletería para la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla: colombianos tendrán exclusividad

La Conmebol ya se encuentra realizando los últimos detalles para lo que será un juego que promete, ya que son dos de los equipos más fuertes y emblemáticos que hay en el continente.

Al tiempo, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez se siguen haciendo las respectivas adecuaciones para lo que será el nuevo escenario totalmente actualizado, que funciona como la casa de la Selección Colombia.

A pocas semanas de que se dispute el partido, la Conmebol confirmó de manera oficial que el horario que se tendrá y que sufre un pequeño cambio.

En un principio, se tenía pactado que el balón comenzara a rodar a las 5:00 de la tarde, hora colombiana. Sin embargo, se confirmó que el compromiso arrancará a las 6:00 p.m., es decir, a las 8:00 de la noche de Argentina.

Con esto, según ha mencionado la prensa de los dos países, los jugadores y hasta el mismo público tomarán un poco de respiro, ya que no tendrán que estar expuestos al sofocante sol que suele haber en las tardes en la capital del Atlántico.

Esto se suma, por ejemplo, a otras medidas que han venido tomando las autoridades barranquilleras. Por ejemplo, el alcalde Alejandro Char anunció hace algunos días que se contará con cuatro vuelos director desde Buenos Aires para facilitar la llegada de los hinchas de Boca.

De hecho, algunos fanáticos brasileños han pedido que una estrategia similar se tome para que esta misma posibilidad de vuelos directos se tengan desde Brasil y así lograr apoyar a las dos hinchadas por igual.

Último anuncio de Conmebol sobre la final de Sudamericana en Colombia: firmado decreto

La venta de entradas ya comenzó desde el pasado miércoles, 28 de octubre, aunque se trata de una primera fase en la que solo podrán comprar personas de nacionalidad colombiana y que residan en el país.

La Conmebol confirmó que los precios son los siguientes, aunque los valores en moneda nacional son referenciales y pueden variar según el tipo de cambio vigente:

Categoría 1, público general: 250 dólares, equivalentes a 783.342 pesos colombianos.

250 dólares, equivalentes a 783.342 pesos colombianos. Categoría 2, público general: 180 dólares, equivalentes a 563.995 pesos colombianos.

180 dólares, equivalentes a 563.995 pesos colombianos. Categoría 3, hinchas de los clubes finalistas: 90 dólares, equivalentes a 281.998 pesos colombianos.

Mientras que los días avanzan, las autoridades ultiman detalles de los preparativos de lo que será esta fiesta de fútbol en Barranquilla.