David Alonso tuvo magistral actuación en el Gran Premio de Malasia de Moto2: así quedó en la clasificación

El colombo español David Alonso volvió a demostrar todo su talento al frente del volante y tuvo una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Malasia de Moto2.

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El piloto consiguió ocupar la cuarta casilla, con lo cual partirá desde la segunda fila de la parrilla y se perfila como uno de los favoritos.

Dani Holgado, compañero de Alonso en el Aspar Team, fue el mejor de todos este sábado. El español tuvo un registro de 2 minutos, 2 segundos y 875 milésimas, un tiempo extraordinario teniendo en cuenta que nadie había podido bajar de los dos minutos y tres segundos en este Gran Premio.

En la práctica del viernes, Alonso fue 18º y se vio obligado a pasar por la Q1 en la clasificación. Afortunadamente, esto fue casi que un trámite para él: pasó segundo al superar con tranquilidad el segmento.

David Alonso con Aspar Team en este 2026 de Moto2. Foto: Getty Images

Ya en la Q2, el piloto colombiano mostró toda su destreza e hizo un tiempo de 2 minutos, 3 segundos y 491 milésimas en su primer intento. Alonso intentó mejorar su tiempo, pero no lo logró.

De esta forma, el colombo español arrancará cuarto y encabezará la segunda fila de partida. Esta actuación lo lleva a perfilarse como uno de los favoritos para estar en el podio y hasta llevarse la victoria en el Gran Premio de Malasia.

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Holgado fue el que más destacó quedándose con la pole position, le sacó a Alonso una ventaja de 616 milésimas. En el segundo lugar arrancará Albert Piqueras, que no logró superar al primero por 541 milésimas.

Por su parte, Izan Guevara partirá en a tercera posición, mientras que Manuel González, quien está primero en la clasificación general del Mundial de Moto2, no tuvo su mejor jornada y tendrá que iniciar desde el noveno puesto.

Actualmente, David Alonso aparece en la quinta posición del Mundial, a cuatro puntos de Dani Holgado y mucho más alejado del tercero que es Iván Ortolá.