David Alonso tuvo magistral actuación en el Gran Premio de Malasia de Moto2: así quedó en la clasificación

El colombo español David Alonso volvió a demostrar todo su talento al frente del volante y tuvo una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Malasia de Moto2.
El piloto consiguió ocupar la cuarta casilla, con lo cual partirá desde la segunda fila de la parrilla y se perfila como uno de los favoritos.
Dani Holgado, compañero de Alonso en el Aspar Team, fue el mejor de todos este sábado. El español tuvo un registro de 2 minutos, 2 segundos y 875 milésimas, un tiempo extraordinario teniendo en cuenta que nadie había podido bajar de los dos minutos y tres segundos en este Gran Premio.
En la práctica del viernes, Alonso fue 18º y se vio obligado a pasar por la Q1 en la clasificación. Afortunadamente, esto fue casi que un trámite para él: pasó segundo al superar con tranquilidad el segmento.
Ya en la Q2, el piloto colombiano mostró toda su destreza e hizo un tiempo de 2 minutos, 3 segundos y 491 milésimas en su primer intento. Alonso intentó mejorar su tiempo, pero no lo logró.
De esta forma, el colombo español arrancará cuarto y encabezará la segunda fila de partida. Esta actuación lo lleva a perfilarse como uno de los favoritos para estar en el podio y hasta llevarse la victoria en el Gran Premio de Malasia.
Holgado fue el que más destacó quedándose con la pole position, le sacó a Alonso una ventaja de 616 milésimas. En el segundo lugar arrancará Albert Piqueras, que no logró superar al primero por 541 milésimas.
Por su parte, Izan Guevara partirá en a tercera posición, mientras que Manuel González, quien está primero en la clasificación general del Mundial de Moto2, no tuvo su mejor jornada y tendrá que iniciar desde el noveno puesto.
Actualmente, David Alonso aparece en la quinta posición del Mundial, a cuatro puntos de Dani Holgado y mucho más alejado del tercero que es Iván Ortolá.