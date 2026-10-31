Figura del América rompió el silencio y habló de los inconvenientes que afronta el equipo

El atacante del América de Cali, Tomás Ángel, entregó sus impresiones sobre la campaña del conjunto escarlata en la recta final del segundo semestre del año 2026 en Sports Center de ESPN.

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El equipo caleño se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y disputa las semifinales de la Copa Colombia, con la posibilidad de conseguir un registro inédito en la institución. Sin embargo, lejos de presentar inconvenientes deportivos, el conjunto americano presenta invonvenientes de solvencia, donde se habla de inpuntualidad en los pagos de los jugadores.

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Hasta la fecha, América no ha alcanzado de manera simultánea ambas finales en una sola temporada, por lo que el plantel busca consolidar su rendimiento de juego para concretar este logro en el fútbol profesional colombiano. El delantero ratificó la ambición del conjunto escarlata por alcanzar las dos finales del torneo nacional.

Frente a las expectativas del grupo para la culminación del certamen, el joven artillero dirigió un mensaje a la hinchada roja, enfatizando el trabajo que se adelanta en la sede deportiva. “Sí, yo creo que el mensaje que le haría es que estén ahí, que nos apoyen”, señaló Ángel.

Sobre cómo está el equipo y cómo supera los inconvenientes que se han presentado este semestre, el delantero mencionó: “Yo sé que han pasado momentos difíciles, pero que el equipo realmente está comprometido. Y de eso yo puedo dar cara del día a día, de que nos exigimos siempre al máximo”.

Finalmente, el atacante resaltó el compromiso que tiene con la hinchada: “Yo creo que desde que inició este semestre hemos hecho cosas muy importantes. Hemos logrado victorias muy importantes en plazas difíciles, hemos ganado clásicos. Y la verdad que para nosotros nuestra meta es llegar a las dos finales y poder darles los títulos que ellos se merecen también”, afirmó el jugador al valorar el desempeño colectivo.

Desafío en Bogotá ante Millonarios antes de las fases definitivas

La próxima prueba del cuadro vallecaucano medirá sus aspiraciones futbolísticas de cara a las instancias finales del campeonato de primera división. El equipo escarlata se desplazará a la capital del país para medirse el próximo miércoles 4 de noviembre frente a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín. América de Cali visitará a Millonarios en El Campín el próximo miércoles 4 de noviembre.

El compromiso revestirá especial trascendencia para las aspiraciones de la tabla general, toda vez que la escuadra capitalina requiere asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Para el América de Cali, la presentación en Bogotá servirá como parámetro competitivo para medir la regularidad del plantel en plazas de alta exigencia técnica antes del inicio del tramo decisivo de la temporada.