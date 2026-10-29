América de Cali es uno de los firmes candidatos al título de la Liga BetPlay 2026-II. Sin embargo, parece que una de sus figuras podría dejar el equipo en 2027, lo cual genera dudas de cara a una casi segura clasificación a torneo internacional.

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Según la prensa deportiva en Colombia, el portero Jean Fernandes dejaría América de Cali en 2027 y se iría al Necaxa de México. No es oficial, pero el rumor se da en un momento crucial de la temporada para la mecha.

“Exclusiva: Jean Fernandes (31) tiene un acuerdo total para convertirse en nuevo jugador de Necaxa, desde el otro año, una vez finalice su vínculo en América. El equipo mexicano siempre lo tuvo como prioridad al ver su buen rendimiento en Colombia”, reveló el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X.

🚨 Exclusiva: Jean Fernandes (31) tiene un acuerdo total para convertirse en nuevo jugador de #Necaxa, desde el otro año, una vez finalice su vínculo en #América. El equipo mexicano siempre lo tuvo como prioridad al ver su buen rendimiento en Colombia. 🔴 https://t.co/V9EdMRx56k — Pipe Sierra (@PSierraR) October 29, 2026

Jean Fernandes, una figura de América de Cali

Fernandes es brasileño, concretamente de Salvador, y nació el 26 de octubre de 1995. Tiene 31 años, llegó al América de Cali en enero de 2026 y de a poco se ganó un lugar como figura del equipo escarlata.

El contrato de Jean Fernandes con América de Cali va hasta diciembre de 2026. De ahí a que la información apunte a una posible marcha del equipo escarlata, y jugar con Necaxa de México, supuestamente, en 2027.

Además de América de Cali, Jean ha jugado con equipos como Bahía, São Paulo y Atlético-GO en Brasil. También lo recuerdan por su paso en Paraguay, cuando defendió los colores de Cerro Porteño.

Según Transfermarkt, el valor actual en el mercado de Jean Fernandes es de 550.000 euros. Sin embargo, para noviembre de 2022, alcanzó los 2 millones de euros, siendo ese su valor más alto hasta ahora.

“Me quiero quedar en América de Cali”, había dicho Jean Fernandes

El rumor que apunta a una salida de Jean Fernandes va en contravía con lo dicho por el propio jugador brasileño hace tan solo un par de semanas.

A principios de octubre de 2026, y en charla con As Colombia, Jean Fernandes indicó que quería seguir en América de Cali, en una declaración que llenó de ilusión a los hinchas escarlatas gracias al gran nivel que el portero ha dejado hasta ahora.

“Depende del club (su renovación), de mi agente, lo que se hable, no solo de mí. Pero acá estoy contento, tengo contrato hasta el 31 de diciembre y ojalá con un título. Siempre gané en donde jugué y quiero ganar un título acá. Me quiero quedar acá; mi familia también está muy contenta acá. El clima, la hinchada, pero toca ver lo que pasa hasta el 31 de diciembre”, dijo Jean en diálogo con el medio referenciado.