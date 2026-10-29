Golazo de Jhon Jáder Durán con Benfica: amague y excelsa definición al portero de Gil Vicente

Este jueves, 29 de octubre de 2026, Jhon Jáder Durán anotó gol con Benfica. Fue en juego válido por los cuartos de final de la Copa de Portugal, ante Gil Vicente, en el estadio da Luz y ante un público que aplaudió al colombiano.

Abren investigación a Jhon Jáder Durán en Portugal: el castigo le podría caer en “15 días”

Sobre los 81 minutos, y luego de intentarlo durante todo el partido, Jhon Jáder Durán recibió una asistencia de Rafa Silva, amagó al portero de Gil Vicente y definió con calidad para colocar el 4-1 final a favor de Benfica.

¡JHON DURÁN AUMENTÓ LA VENTAJA! El colombiano superó en el mano a mano a Samuel Portugal y puso el 4-1 de Benfica ante Gil Vicente. #AllianzCupEnDSPORTS https://t.co/ltg398L2PV — DSPORTS (@DSports) October 29, 2026

El partido de Jhon Jáder Durán en Benfica vs. Gil Vicente

Marco Silva, entrenador del Benfica, le dio la confianza a Jhon Jáder Durán este jueves. El estratega puso al colombiano de titular en el juego de Copa de la Liga, y el delantero le respondió con creces.

Fue común ver a Jhon Durán buscando el gol a lo largo del compromiso. Se asoció con sus compañeros, generó espacios y, aunque arrancó algo impreciso, de a poco se fue tomando confianza en el estadio da Luz.

Durán jugó 83 minutos con Benfica ante Gil Vicente. Obtuvo el 64 % de los pases completados, una efectividad del 100 % en regates, ganó cinco de nueve duelos y anotó un gol, el último en la goleada 4-1 a favor de Las Águilas.

Prueba del buen partido disputado: Jhon Durán salió aplaudido cuando su entrenador lo sacó del campo. Los hinchas del Benfica le dieron el visto bueno al atacante colombiano, con una ovación que no pasa desapercibida en Portugal.

Los números de Jhon Jáder, esta temporada, son cinco goles en 16 partidos jugados. Alterna la titularidad con Vangelis Pavlidis y está en préstamo con Benfica hasta junio de 2027. Ahí tendrá que regresar al club dueño de sus derechos, donde ostenta contrato hasta junio de 2030: el Al-Nassr saudí.

También fue noticia que, antes del partido contra Gil Vicente, a Jhon Jáder Durán le levantaron temporalmente la tarjeta roja que había recibido en días pasados contra Santa Clara.

¿Un gol que acerca a Jhon Jáder Durán a la Selección Colombia?

Dentro de pocos días sale la lista de convocados de la Selección Colombia, para la doble fecha de amistosos en noviembre contra Chile.

Una de las grandes preguntas es si Jhon Durán será nuevamente incluido en el plantel Tricolor, pues no ha vuelto a ser llamado desde la gran polémica en junio de 2025 cuando, presuntamente, habría tenido un encontrón con sus compañeros y el cuerpo técnico, en juego contra Perú en Barranquilla.