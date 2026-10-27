Jhon Jáder Durán regresó a la acción con Benfica y salió expulsado al final del partido en la Primeira Liga de Portugal durante el pasado lunes.

El atacante colombiano ingresó para el remate del juego frente a Santa Clara, no logró asistir, ni tampoco anotar y tras el pitazo final, vio la tarjeta roja por decisión del juez central.

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En la transmisión del partido se vio que se armó un tumulto alrededor de Durán. En ningún instante se logra determinar el motivo por el cuál sacaron la amonestación definitiva al exjugador de Aston Villa y Envigado.

Es más, sus propios compañeros lo protegen para evitar que Jhon Jáder no conteste a las provocaciones. El cafetero recibe agresiones de sus rivales, sin dar respuesta a las mismas y manteniéndose sereno.

Benfica puede pruebas en contra de Durán

Justo ahí es que radica la protesta de Benfica en cabeza de su entrenador, Marco Silva.

En rueda de prensa el DT exigió que las grabaciones clarificaran el motivo por el que Durán terminó recibiendo la roja. Para el jefe del colombiano no existió razón de peso para ello.

“Ustedes en Sport TV tienen las imágenes y espero que las muestren todas. Entonces veremos qué hizo Durán”, cuestionó de entrada.

¡TERMINÓ TODO MAL POST VICTORIA DE BENFICA! Luis Fernando fue a buscar al colombiano Jhon Durán tras el pitazo final por un cruce en el partido y se armó el tumulto. #LigaDePortugalEnDSPORTS https://t.co/taP3Pmn54o — DSPORTS (@DSports) October 26, 2026

“No he visto todas las imágenes, espero que las tengan todas y que no tarden tres días en mostrar una imagen desde la grada, como ya ha sucedido. Espero que lo muestren todo”, exigió molesto por la salida injustificada de su jugador.

Apoyando la versión dada por Jhon, Silva afirmó: “Tengo que creerle a Durán, quien dijo que no hizo nada. Si recibió tarjeta roja por no hacer nada, espero que tengan el valor de quitársela”.

Protesta formal del club

O Jogo, medio deportivo del país luso, ha dado a conocer que Benfica meterá las manos por Jhon Durán para que le sea borrada la roja impuesta una vez se dio el pitazo final.

Según lo manifestado por el medio: “El Benfica no acepta la expulsión de Jhon Durán contra Santa Clara y exigirá al Comité Disciplinario que revoque la suspensión del delantero colombiano. El club considera que las imágenes televisivas del incidente no muestran ninguna conducta que justifique la tarjeta roja mostrada al final del partido”.

Marco Silva: "Gostava de saber o que o árbitro vai escrever no relatório: se o Jhon Durán não fez nada, por que razão lhe deu o cartão vermelho? Simplesmente isso." https://t.co/4BSOa8NSJE — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 26, 2026

Daña su prometedor momento

En caso de que la roja sea confirmada para Durán, nuevamente se le verá ausente de un próximo partido con las águilas de Lisboa.

Durante la semana pasada no pudo estar con los suyos en la Europa League por una lesión. Afortunadamente, la recuperación que, en principio, parecía tardarse varias semanas le representó unos días nada más.

Jhon Jáder Durán, delantero de Benfica Foto: Getty Images

Marco Silva lo ha tenido más en cuenta al colombiano en el último tiempo. Goles en torneo internacional, buenas actuaciones locales y un crecimiento constante del futbolista le han hecho merecedor de más minutos aunque el otro delantero, Vangelis Pavlidis, se mantenga como el titular fijo.