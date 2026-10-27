Leandro Castellanos se pronunció tras la muerte de su hermano, Miguel Castellanos, en Cúcuta

Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, fue víctima de un ataque armado en la capital de Norte de Santander y falleció tras recibir varios impactos de bala. Los hechos se encuentran bajo investigación de las autoridades, teniendo en cuenta que se trataba de un precandidato a la Alcaldía de la ciudad.

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Su hermano, Leandro Castellanos, exarquero de Independiente Santa Fe y hoy concejal de Bogotá, se pronunció en redes sociales con una emotiva foto de ambos hablando y mirando hacia el mar.

Leandro no ha dado declaraciones oficiales al respecto del crimen; sin embargo, recordó la memoria de su ser querido junto a la canción Amor eterno, interpretada por el cantante mexicano Juan Gabriel.

Aunque Miguel Castellanos no tenía ninguna relación con el fútbol más allá de la carrera de su hermano, en el partido de Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga le rindieron homenaje con un minuto de silencio.

“Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento del señor Miguel Castellanos Serrano (hermano de Leandro Castellanos Serrano, exjugador del equipo profesional masculino). Enviamos un fraternal saludo a toda su familia y allegados en este difícil momento”, escribió el cuadro cardenal en redes sociales.

Leandro Castellanos publicó esta foto junto a su hermano Miguel Castellanos. Foto: @leandro22castellanos

Comunicado de Abelardo De La Espriella

El crimen contra Miguel Castellanos causó conmoción en Cúcuta y el resto del país, a tal punto que el presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas para dar con el rastro de los presuntos responsables.

“Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche en la capital de Norte de Santander”, apuntó el mandatario en un comunicado a través de su cuenta oficial.

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De La Espriella ordenó que se adelanten “las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen”.

“Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor. ¡Que lo tengan claro los criminales: en Colombia no habrá espacio para la impunidad! Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia”, agregó el presidente de la República.

En ese mismo sentido, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, rechazó el asesinato de Castellanos. Aseguró que no van a descansar “hasta dar con el paradero de los asesinos y de los autores intelectuales”.

“Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien nos ayude a dar con la captura de los delincuentes”, agregó Acevedo.