Tabla del descenso tras la victoria de Jaguares: cambiaron las posiciones en la zona roja

Jaguares cortó su mala racha de dos derrotas consecutivas en Bogotá y venció a Llaneros en el Estadio Jaraguay de Montería (1-0). El conjunto cordobés sigue en zona de descenso; sin embargo, superó a Boyacá Chicó y se aferra a una mínima posibilidad de mantener la categoría.

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Faltando cuatro partidos para el final de la Liga BetPlay, Jaguares necesita seguir sumando puntos para meterle presión a sus rivales directos.

Estos son los partidos que le quedan al conjunto felino:

Deportivo Pereira vs. Jaguares - 30 de octubre

- 30 de octubre Deportivo Pasto vs. Jaguares - 4 de noviembre

- 4 de noviembre Jaguares vs. Atlético Bucaramanga - 8 de noviembre

- 8 de noviembre Cúcuta Deportivo vs. Jaguares - Por definir

El triunfo ante Llaneros fue un bálsamo de tranquilidad para el cuerpo técnico de Julio Méndez, quien asumió las riendas del equipo profesional tras la saluda de Hubert Bodhert. Los resultados ante Millonarios y Santa Fe no fueron los esperados, pero de regreso en Montería lograron ganar gracias al tanto de Andrés Rentería.

“Lo más importante fue la paciencia que tuvo el equipo. Los muchachos saben lo que nos estamos jugando, los felicito porque tuvieron mucha inteligencia, mucha paciencia, mucha tranquilidad y nosotros estudiando al rival”, expresó Méndez en rueda de prensa.

Cristian ‘Jopito’ Álvarez, figura de Jaguares, habló sobre las sensaciones dentro del camerino luego de ganarle a Llaneros. “Matemáticamente todavía estamos con vida. Hoy dimos un paso importante para seguir soñando, para seguir luchando. El equipo se mantuvo firme en las convicciones de querer jugar al fútbol, de intentar, y eso es rescatable para nosotros”, apuntó el volante argentino.

El próximo viernes volverán al ruedo para tratar de sacar otra victoria que les permita escapar de la zona roja en el descenso. “Estamos vivos y nosotros vamos a seguir luchando hasta el final”, sentenció Álvarez.

Hoy juegan Cúcuta y Boyacá Chicó

Con la tranquilidad de haber sumado otra victoria, el plantel de Jaguares estará pendiente de los resultados de Boyacá Chico y Cúcuta Deportivo.

Este martes, 27 de octubre, ambos tendrán acción en condición de local. Cúcuta enfrentará a Águilas Doradas en el Estadio General Santander, mientras que Chicó recibirá a Junior de Barranquilla en el Estadio La Independencia de Tunja.

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El cuadro motilón es el que llega con mejores resultados en sus últimos compromisos. Además de jugarse la permanencia en la Liga BetPlay para el 2027, Cúcuta está ilusionado con la posibilidad de meterse en los cuadrangulares y pelear por el título contra los mejores del país.

Cúcuta juega a las 6:00 de la tarde y Boyacá Chicó tendrá su partido inmediatamente después, a las 8:05 de la noche.