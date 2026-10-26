Harry Kane envía un mensaje a Colombia tras ganar el Balón de Oro: mención resuena en Europa

Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich y autor de la temporada 2025/2026 brillante y llena de goles, fue galardonado con el Balón de Oro este lunes 26 de octubre en Londres. El ‘Huracán’ le ganó el pulso a Lamine Yamal y Kylian Mbappé y ahora celebra por todo lo alto.

El otro premio que le dieron a Harry Kane en la gala del Balón de Oro: se fue de doblete

Impactante publicación de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro: silenció a Lamine Yamal y Mbappé

El capitán de la selección inglesa sucede en el palmarés al delantero francés del PSG, Ousmane Dembélé, tras un 2025 fantástico. Harry Kane fue mencionado por Ronaldo Nazário en el momento cumbre de la noche, fue a la tarima a recibir el Balón de Oro y ahí fue el lugar donde tuvo a Colombia en su discurso.

Y es que todo pasa porque Harry Kane mencionó a Luis Díaz en el discurso que impactó al fútbol mundial. En medio de sus palabras, le agradeció al Bayern Múnich por la confianza para llegar a los números que le permitieron el premio. Ahí nombró a sus compañeros, incluido Luis Díaz.

Harry Kane con Luis Díaz Foto: NurPhoto via Getty Images

“Estoy casi sin palabras. Gracias a France Football, al Balón de Oro por este gran evento. Estar en Londres lo hace aún más especial y gracias también a todos los que votaron por mí, imagino que fue realmente difícil este año, por algunos de los increíbles jugadores con los que competí”, comenzó Harry Kane.

La mención a Luis Díaz es un contundente mensaje a Colombia y la dimensión que se tiene con este jugador en las grandes ligas del fútbol mundial, actualmente una insignia en la ‘Tricolor’. Lucho fue clave en la conquista de este Balón de Oro con más goles y asistencias claves.

"Puedo estar muy orgulloso. Ha sido la mejor temporada de mi carrera" 🌟 Harry Kane y su discurso después de ser nombrado mejor delantero del año #ballondor https://t.co/Q5jDQerxTz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

“Algunos de mis compañeros de equipo y varios jugadores de clase mundial presentes en esta sala esta noche. A mis compañeros de Bayern Munich, tengo a varios acá hoy: Michael, Upa, Lucho, Lenny. Sin ustedes y sin el resto del equipo, esto no sería posible”, dijo Kane en su discurso.

Números de Kane para el Balón de Oro

El jugador de 33 años, que solo ganó un título el curso pasado (Bundesliga de Alemania), fue ante todo recompensado por su increíble eficacia goleadora.

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Se convierte en el primer inglés coronado con el máximo galardón desde Michael Owen en 2001. Harry ha pulverizado los registros con sus 61 goles con la camiseta del Bayern Munich (semifinalista en la Champions League), o 73 si se suman los que marcó con Inglaterra (tercera en el Mundial 2026).

“Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu ruido”, dijo Kane en sus redes sociales, tras su discurso en el teatro.