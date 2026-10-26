El otro premio que le dieron a Harry Kane en la gala del Balón de Oro: se fue de doblete

El delantero inglés Harry Kane vive una noche inolvidable en Londres luego de ser ganador del Balón de Oro en la edición 2026. El atacante del Bayern Múnich superó a otras figuras que incluso aumentaban las apuestas en el ambiente, como Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

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Kane comenzó a ganar fuerza en la previa de la gala en Inglaterra. Su capacidad goleadora en el Bayern Múnich, sumada al liderazgo en el tridente que completa junto a Luis Díaz y Michael Olise, le dio impulso en la lista de los 30 nominados, pero parecía no ser suficiente.

A esto se agrega que fue el gran líder de Inglaterra en el Mundial 2026, en una edición en la que quedaron de terceros. Harry Kane fue a Londres con la expectativa por todo lo alto y al final su palpito tuvo el momento cumbre cuando dijeron su nombre y subió a la plataforma para recibir el galardón.

El antiguo delantero del Tottenham, que se convierte en el primer inglés en recibir el máximo galardón individual desde Michael Owen en 2001, pulverizó los registros con 61 goles con la camiseta del Bayern Múnich, semifinalista de la pasada Champions League, o 73 si se suman los que marcó con Inglaterra en el tercer puesto en Norteamérica.

Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Y es que Harry Kane ha sido el máximo goleador de la Bundesliga alemana durante tres temporadas consecutivas y fue el máximo goleador global a nivel de clubes en Europa en la campaña 2025-26.

Otro premio para Harry Kane

Además de ser mencionado como el Balón de Oro 2026, Kane recibió antes del momento cumbre el Trofeo Gerd Müller, un reconocimiento por ser el máximo goleador de la temporada con 73 goles en 65 partidos oficiales entre club y selección.

Los datos parecían suficientes para dominar en el premio al mejor anotador, pero le impulsó para también alcanzar la preciada bola.

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Cabe recordar que, a sus 33 años y tras una temporada magnífica en el plano estadístico personal, Kane solo ganó un título en la élite del fútbol europeo, más allá de los torneos de selecciones: la Bundesliga alemana, junto a Luis Díaz y Michael Olise.

De esta manera, el Balón de Oro se entrega a un futbolista que mantiene unos números envidiables a nivel personal desde su posición en el campo y deja atrás la obviedad de los trofeos ganados a lo largo de los meses. Sus goles e influencia se destacan con la camiseta de un club de gran trayectoria y la de una selección de peso en el fútbol mundial.