Lamine Yamal recibió premio en el Balón de Oro 2026: galardón resuena en el mundo

El atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue galardonado este lunes con el Trofeo Kopa como mejor jugador de menos de 21 años en la rama masculina, durante la ceremonia del Balón de Oro 2026 que tiene lugar en Londres, Inglaterra.

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Balón de Oro 2026: elegido el mejor entrenador del año; Luis de la Fuente, de España, lo ganó

Para el prodigio del Barça, campeón del mundo con España en Nueva York y de LaLiga con el conjunto azulgrana, se trata del tercer Trofeo Kopa y de forma consecutiva, este de 2026 lo recibió de manos del exdelantero ucraniano Andriy Shevchenko.

“Me hubiera gustado que estuviera (Pau) Cubarsí, mi compañero de equipo, él lo hubiera merecido”, declaró Lamine Yamal sobre el central del Barcelona y además compañero de la España campeona del mundo.

Cabe recordar que el Trofeo Kopa en categoría femenina fue para la también jugadora del Barcelona y de la selección de España, Vicky López, quien ya lo había conquistado en 2025.

Unai Simón, mejor portero en el Balón de Oro

Por otra parte, después del anuncio de Lamine Yamal, el arquero del Athletic Club de Bilbao y de la Selección España, Unai Simón, campeón mundial en Norteamérica 2026, recibió este lunes en Londres el Trofeo Yashin que lo acredita como el mejor del mundo en su puesto.

Simón, de 29 años de edad, fue el portero menos goleado en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el que batió el récord de minutos seguidos sin recibir una anotación en la historia de las Copas del Mundo (650). Este récord, más el título, le impulsó para subir a lo más alto.

En la votación superó, entre otros, a sus compañeros en la selección David Raya y Joan García y al argentino Emiliano Martínez.

Luis de la Fuente, mejor técnico en el Balón de Oro

Por si fuera poco y siguiendo el dominio español, el DT campeón del mundo, Luis de la Fuente, fue designado como el mejor entrenador de la temporada 2025/2026 durante la ceremonia del Balón de Oro.

El DT de la Roja se impuso a otros destacados técnicos españoles como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG) y Unai Emery (Aston Villa), además del belga del Bayern Múnich, Vincent Kompany, quien se encuentra hospitalizado tras un colapso durante un entrenamiento.

“El trabajo en equipo nos hace invencibles. Es un gran honor”, dijo De la Fuente, de 65 años de edad, tras recoger el premio en una gala en Londres.

En categorías femeninas, España sigue con el dominio, con Vicky López como el talento femenino del año, Pere Romeu como el mejor DT, Cata Coll como la portera y el FC Barcelona como el equipo ganador.