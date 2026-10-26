Adriana Lucía respondió a Isabella Santo Domingo y envió ácido mensaje con pantallazo: “Una inculta que se cree culta”

Isabella Santo Domingo generó comentarios en redes sociales tras protagonizar un intercambio de opiniones con la cantante Adriana Lucía. La discusión surgió a raíz de unas declaraciones de la actriz sobre las posturas políticas de algunos artistas que manifestaron su respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Isabella Santo Domingo se fue contra Adriana Lucía por apoyo a Petro y publicó pantallazos: “A mí no me escribas”

Durante una conversación con Santiago Vélez, Santo Domingo cuestionó la posición que asumieron varias figuras del entretenimiento frente al mandatario y su administración. En medio de sus críticas, utilizó la expresión “la teta del Estado” para referirse a quienes, según su perspectiva, se habrían beneficiado de recursos públicos, una frase que provocó reacciones entre las personas aludidas.

El comentario abrió un nuevo capítulo de la controversia y dio paso al cruce con Adriana Lucía, quien ha expresado públicamente sus posiciones políticas.

Tras una serie de comentarios y explicaciones que dio la actriz de Tentaciones a través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante colombiana decidió pronunciarse de nuevo y responder a los pantallazos que publicó Santo Domingo.

En las historias de su perfil, la artista mencionó que no había visto la respuesta de su excompañera de MasterChef Celebrity, ya que la había bloqueado desde el momento en que respondió tras ser mencionada.

“Me acaban de compartir este mensaje publicado por Isabella Santo Domingo en su Instagram. Yo no lo tengo en mi WhatsApp porque la tengo bloqueada, pero me lo compartieron”, dijo en una publicación.

“Tendrás que demostrar que yo me dediqué a promocionar grupos terroristas. Atrevida que eres y no vas a pasar por encima de nadie”, agregó.

Adriana Lucía respondió a Isabella Santo Domingo Foto: Instagram @adrianalucia

Ante los comentarios que recibió, Adriana Lucía compartió capturas de pantalla de la conversación por WhatsApp, en las que mostró el mensaje que le dejó a la escritora.

“Dice que borré lo que te escribí y aquí está, además de ponértelo público. Bloqueada sí estás, amiga mía no eres, eso es cierto”, mencionó.

Adriana Lucía respondió a Isabella Santo Domingo Foto: Instagram @adrianalucia

Por último, tras lo dicho por Santo Domingo sobre las decisiones de los simpatizantes de la izquierda, la intérprete publicó un mensaje ácido y contundente en el que aseguró que la actriz hacía esto para llamar la atención.

“Y como no hay nada más prepotente que una inculta que se cree culta. A mí me parece fantástico no tener cerca a alguien que se parezca a ti (infortunadamente, quedan todavía), pero fuiste tú quien me mencionó, quien en medio de una promoción de lo que sea que estés promocionando, tiene que hablar mal de mí, con nombre propio, de las minorías, de todos… porque necesitas hacer bulla para que te escuchen”, concluyó.

Adriana Lucía respondió a Isabella Santo Domingo Foto: Instagram @adrianalucia

El desacuerdo entre ambas figuras llamó la atención de los usuarios de redes sociales, que comentaron sus declaraciones y las diferencias de opinión en torno a la relación entre el mundo artístico y la política nacional.