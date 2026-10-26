Alejandro Eder dio la bienvenida “al partido de la esperanza en Cali” por las víctimas del terremoto

El fútbol tendrá un propósito solidario en Cali. El próximo 13 de noviembre, el estadio Pascual Guerrero recibirá a la Selección Colombia Masculina de Mayores para un partido amistoso frente a Chile, cuyos ingresos por entradas buscan contribuir a la recuperación de las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Boletería del amistoso Colombia vs. Chile, en Cali: precios y fecha fijada para la venta

“¡Nos vemos en el Pascual! Llenemos las tribunas, alentemos con el corazón y demostremos que cuando Cali se une, la esperanza se hace más fuerte", señaló Eder.

El alcalde de Cali se sumó al anuncio oficial de la Federación Colombiana de Fútbol y, a través de su cuenta de X, invitó a los ciudadanos a acompañar al equipo nacional y sumarse a la iniciativa para apoyar a quienes resultaron afectados por la emergencia.

“Cada entrada será una forma de aportar a su recuperación”, señaló el mandatario. Además, informó que TuBoleta se vinculará a la causa con un aporte económico.

La iniciativa busca convertir el encuentro deportivo en una oportunidad para reunir a los caleños alrededor de la Selección Colombia y, al mismo tiempo, contribuir a las familias que todavía necesitan apoyo tras el movimiento sísmico.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

De acuerdo con la información publicada por Eder, la preventa para clientes de Bancolombia comenzará el 28 de octubre, desde las 8:00 a. m. Por su parte, la venta para el público general estará disponible a partir del 30 de octubre, también desde las 8:00 a. m.

Las boletas tendrán precios que van desde los $70.000 hasta los $380.000 y podrán adquirirse a través de la plataforma TuBoleta.

Boletería para el partido en Cali del 13 de noviembre en Cali Foto: Cuenta de X Alejandro Eder / API

El alcalde invitó a los ciudadanos a llenar las tribunas del Pascual Guerrero y acompañar al combinado nacional en el compromiso frente a Chile. Según su mensaje, el encuentro será una oportunidad para demostrar la solidaridad de la ciudad con las familias afectadas por el terremoto.

“Que la pasión por el fútbol se convierta también en solidaridad”, expresó Eder en la publicación, en la que destacó la importancia de unir a la ciudadanía alrededor de esta causa.

Así, el partido del 13 de noviembre no solo tendrá como atractivo la presencia de la Selección Colombia en Cali. También buscará movilizar recursos para apoyar la recuperación de los hogares afectados por el sismo del 10 de agosto.