Pico y placa en Cali: conozca las restricciones vehiculares para la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre

La Alcaldía de Santiago de Cali ha compartido la nueva medida del pico y placa que se va a regir en la ciudad durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

Pico y placa en Bogotá esta semana: 26 de octubre al 01 de noviembre

El Distrito implementa esta restricción con el objetivo de mejorar la circulación de vehículos en la ciudad, evitando así cualquier caso de congestionamiento. La Alcaldía aclara que esta medida solamente se aplica a carros particulares, lo que significa que los vehículos exentos son los siguientes:

Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).

Servicio oficial, diplomáticos y consulares.

Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).

Vehículos híbridos y eléctricos.

Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco ( 5 ) toneladas, según su licencia de tránsito.

Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.

Motocicletas.

La regulación del pico y placa en Cali comienza a partir de las 6:00 a. m. y finaliza a las 7:00 p. m.

Pico y Placa en Cali Foto: Alcaldía de Santiago de Cali - API

Las autoridades de tránsito les recomiendan a los ciudadanos consultar cualquier información a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali para conocer sobre cualquier novedad que se presente durante las jornadas.

Se aconseja verificar si los usuarios cuentan con restricciones por medio de las aplicaciones autorizadas y utilizar los medios de transporte público como el MIO u otros medios alternativos para dirigirse a sus destinos.

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, cualquier persona que no respeta las normas deberá pagar multas que alcanzan hasta los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica alrededor de los $633.200 pesos en 2026.

Así regirá el pico y placa en Cali durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad durante el segundo semestre del año 2026. Para la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, la medida será de la siguiente manera:

Este es el pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Lunes 26 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en Martes 27 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 28 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 29 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 30 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 31 de octubre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

no aplica la medida de para vehículos particulares. Domingo 1 de noviembre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

Si un ciudadano quiere circular en la ciudad a pesar de tener el pico y placa, puede evitarlo por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad ha informado en sus medios que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p. m.

Con corte al año 2026, los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados de la siguiente manera: