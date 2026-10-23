Más de 105 mil vehículos llamados a revisión por riesgo de incendio: conozca la marca afectada

La marca de carros Toyota ha sido notificada para realizar un masivo retiro de muchos de sus modelos por parte de la seguridad automotriz en los Estados Unidos, luego de que se confirmara una falla técnica con potencial de ignición.

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Esta medida fue notificada por la fabricante japonesa ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de ese país (NHTSA), tras descubrirse un problema que se encuentra en la conexión del tubo de combustible cerca del tanque, que podría desconectarse y provocar una fuga, aumentando así el riesgo de incendio.

Esta orden para el retiro de vehículos Toyota involucra exactamente a 105.794 unidades del modelo Land Cruiser con motorización híbrida. Las camionetas llamadas a revisión corresponden a los años de fabricación de los años 2024, 2025, 2026 e incluso 2027.

El expediente oficial estuvo archivado bajo el número de registro 26V673000 ante la autoridad de tránsito estadounidense, además de las codificaciones internas 26TB23 y 26TA23 de la empresa.

Los usuarios pueden verificar el estado de su vehículo introduciendo el número de chasis o código VIN en las plataformas digitales del fabricante o del ente estatal. A través de este procedimiento, los propietarios pueden conocer si tienen que someterse a la revisión técnica.

Logo de Toyota Foto: NurPhoto via Getty Images

La consulta también resulta práctica para aquellos que hayan comprado el vehículo usado o no saben con seguridad si recibieron una comunicación del fabricante. En caso de que el sistema confirme que el modelo se encuentra afectado, lo siguiente será coordinar la inspección con un taller mecánico autorizado.

Tanto la inspección como las reparaciones previstas se llevarán a cabo gratuitamente, es decir, los propietarios no tendrán que pagar un costo por las unidades afectadas, ya que no se trata de un servicio de mantenimiento ordinario, sino de una medida correctiva de seguridad.

¿Cuándo se les notificará a los dueños el retiro del vehículo?

Toyota informó sobre la medida el pasado 14 de octubre. Acorde al calendario consignado en el expediente de la NHTSA, las cartas de notificación están programadas entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026.

Los usuarios podrán verificar si su vehículo se encuentra incluido antes de recibir la carta y contactar a la empresa para conocer los pasos que deben seguir.

Ante cualquier duda, la marca japonesa abrió un espacio de atención al cliente para atender posibles inquietudes; además, es posible consultar el expediente en el portal de la NHTSA, donde la medida aparece identificada con el número 26V673000.