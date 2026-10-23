Luto en Hollywood: muere querido actor de ‘Alien’ y ‘Top Gun’ a los 93 años; Julia Roberts lo despide con emotivo mensaje

El actor estadounidense Tom Skerritt, emblemática figura de la televisión y del cine de Hollywood recordado por sus interpretaciones en producciones como Alien (1979), Top Gun (1986) y la serie Picket Fences, falleció este miércoles 21 de octubre a los 93 años de edad por causas naturales.

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La noticia, confirmada por su entorno familiar y su reprsentante artística, motivó sentidos mensajes de despedida por parte de importantes figuras del entretenimiento, entre ellas la ganadora del Óscar Julia Roberts.

A través de un comunicado oficial difundido por su representante, Susan Madore, y reproducido por la revista PEOPLE, la familia del intérprete dio a conocer el deceso del artista. De acuerdo con el reporte, Skerritt falleció pacíficamente por causas naturales rodeado de sus allegados.

“Si bien el mundo conoció a Tom por su extraordinaria carrera como actor, nosotros lo conocimos por su sentido del humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas”, expresó la familia en el escrito oficial.

Asimismo, destacaron la pasión que el actor sintió a lo largo de su vida por “la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio a los veteranos, el mundo natural y la ayuda a otros para encontrar y compartir sus propias voces”.

La noticia del fallecimiento generó de inmediato diversas reacciones en la industria del cine.

Una de las primeras figuras en manifestar su pesar fue la actriz Julia Roberts, quien compartió pantalla con Skerritt en el clásico de drama cinematográfico Steel Magnolias (Magnolias de acero, 1989).

A través de su cuenta oficial en Instagram, Roberts publicó una fotografía correspondiente al rodaje de la cinta y le dedicó unas breves pero emotivas palabras: “Una luz brillante de un hombre gentil. Descansa en paz”.

En Steel Magnolias, largometraje ambientado en Luisiana que reunió a un elenco estelar compuesto por Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis y Daryl Hannah, Skerritt interpretó a Drum Eatenton, el carismático padre del personaje de Roberts, Shelby Eatenton.

Nacido en Detroit en 1933, Tom Skerritt construyó una carrera actoral de más de seis décadas que inició en la televisión durante la década de 1960, participando en producciones del género wéstern como Bonanza y Gunsmoke.

Su salto a la gran pantalla a escala internacional se produjo en 1970 con la comedia bélica MASH*, dirigida por Robert Altman, donde encarnó al cirujano Duke Forrest.

Posteriormente, Skerritt consolidó su versatilidad interpretativa en títulos fundamentales de la historia del cine:

Alien (1979): Bajo la dirección de Ridley Scott, dio vida al capitán Dallas, comandante de la nave espacial Nostromo , actuación que amplió notablemente su reconocimiento internacional.

Bajo la dirección de Ridley Scott, dio vida al capitán Dallas, comandante de la nave espacial , actuación que amplió notablemente su reconocimiento internacional. The Dead Zone (1983): Dirigida por David Cronenberg y basada en la novela de Stephen King.

Dirigida por David Cronenberg y basada en la novela de Stephen King. Top Gun (1986): Dirigida por Tony Scott, donde interpretó al comandante Mike “Viper” Metcalf, el experimentado instructor de vuelo que acoge bajo su guía al personaje interpretado por Tom Cruise.

Dirigida por Tony Scott, donde interpretó al comandante Mike “Viper” Metcalf, el experimentado instructor de vuelo que acoge bajo su guía al personaje interpretado por Tom Cruise. Steel Magnolias (1989): Película en la que personificó al patriarca de la familia Eatenton.

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En el ámbito televisivo, su papel como el sheriff Jimmy Brock en la serie de culto Picket Fences, creada por David E. Kelley, le valió en 1993 el premio Emmy en la categoría de Mejor Actor Principal en una Serie Dramática.

A lo largo de su trayectoria, Skerritt fue reconocido de forma constante por su habilidad para dotar a sus personajes de una autoridad serena combinada con un carisma accesible.